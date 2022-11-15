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習近平重返國際舞台 會法澳日領袖

編譯陳曉慈／綜合報導
法國總統馬克宏(左)15日與習近平會面。(Getty Images)
法國總統馬克宏(左)15日與習近平會面。(Getty Images)

中國國家主席習近平這趟出訪，除了14日和美國總統拜登舉行峰會，習近平15日會見法國總統馬克宏。對於俄烏戰爭，他主張停火、止戰、和談，並表示「中方也將繼續以自己的方式發揮建設性作用」。會前法方曾表示會敦促習近平「施壓」俄羅斯。

20國集團（G20）峰會開幕之前，習近平15日上午在印尼峇里島會見馬克宏（Emmanuel Macron）。

央視新聞報導，雙方就烏克蘭局勢交換了意見。習近平強調，中方在烏克蘭危機上的立場明確一貫，主張停火、止戰、和談。國際社會應為此創造條件，中方也將繼續以自己的方式發揮建設性作用。

習近平還將在15日與澳洲總理艾班尼斯會面，17日與日本相首相岸田文雄會談，是多年來習近平首度和日澳領袖面對面會晤。各界認為，這可能是習近平重返國際舞台的跡象。

習近平在此次G20會議期間，將分別與日本首相岸田文雄(左)、澳洲總理艾班尼斯舉行...
習近平在此次G20會議期間，將分別與日本首相岸田文雄(左)、澳洲總理艾班尼斯舉行會談。(路透)

艾班尼斯14日抵達峇里島參加20國集團峰會，宣布將與習近平進行場邊會議。他表示，將秉持善意進行談話，會談沒有預定題目，但他將表明澳洲立場，並期待建設性對話。

近年來中國在印太地區的影響力與行為引發爭議，澳中關係惡化，澳洲呼籲調查新冠肺炎疫情源頭，引發中方貿易報復，雙方領導人已約五年不曾正式對談。

另一方面，日本內閣官房長官松野博一14日表示，首相岸田文雄17日將在泰國曼谷亞太經合會場合，與習近平舉行會談。這將是兩人首次面對面會議。

習近平上次與日本首相面談是在2019年12月，當時他於北京與已故時任日本首相安倍晉三會面。中國與日本在今年9月建交屆滿50周年，但由於雙方存有領土爭議及其他問題，關係冷淡，幾乎沒有慶祝活動。

松野博一表示，日中之間存在議題與擔憂，雙方須努力合作建立具建設性且穩定的關係。

新冠疫情爆發後，習近平將近三年未曾出國，疫情後首次外訪是在今年9月訪問哈薩克與烏茲別克，會見俄國總統普亭在內多位區域領導人。這次他安排和日本、澳洲等過去幾年關係冷淡的領袖會面，顯然已準備改變疫情期間的閉關做法，將在國際舞台主動出擊。

習近平 日本 澳洲

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