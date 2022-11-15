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拜登：中國不會立即犯台 習近平：台灣是中美第一條不可逾越的紅線

記者張文馨、陳政錄／綜合報導
美中兩大強權元首終於在14日會面，議題廣泛，台海安定是三小時會談的核心之一。（路透）
美中兩大強權元首終於在14日會面，議題廣泛，台海安定是三小時會談的核心之一。（路透）

拜登總統與中國國家主席習近平14日在印尼峇里島舉行首次面對面會晤，白宮表示，拜登對習近平重申，美國「一個中國」政策沒有改變，反對中方對台灣的脅迫作為；中國外交部稱，習近平強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台獨同台海和平穩定「水火不容」。

拜習會談會談歷時3小時12分，拜登會後舉行記者會說，相信不會有新冷戰，「我不認為中國有意立即侵略台灣，我很清楚表示，我們的台灣政策一直都沒有改變」，美國依然致力於維持台海和平穩定。

拜登強調反對中脅迫台

白宮表示，拜登在會中仔細說明美國的一中政策沒有改變，美國反對任何一方片面改變現狀的作為，維持台海和平穩定也對國際有利；美國反對中國對台灣脅迫和日益壓迫的行徑，這破壞台海及更廣泛區域的和平穩定，也破壞國際社會繁榮。

習希望美落實一中承諾 

根據中國外交部新聞，習近平在會中也說，「我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但台獨同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。總統先生（指拜登）多次講過不支持台獨，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

習近平說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

除了台灣議題，拜登向習近平表明，美中關係要競爭不要衝突，雙邊應負責任管理競爭，維持溝通管道暢通，共同應對氣候變遷、全球經濟等共同挑戰，他還列舉北京在人權表現和非市場經濟等令人關切的作為，並提到反對俄羅斯對烏克蘭的動用核武，以及北韓的挑釁。

習指中美不是零和博弈

習近平表示，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國，雙方應該共同確保中美關係沿正確航向前行；所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點，不符合時代潮流。

商定布林肯明年初訪中

拜習商定，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中國，持續進行相關討論；美國國務院發言人告訴本報，暫定布林肯明年初訪中。

對於兩人首次的元首級面對面會談，美國在台協會（AIT）台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）告訴本報，看不出會議的具體進展，美中堅持各自立場，描述對方立場時近乎苛刻；不過好消息是，兩人總算見面，有好些機會私下討論彼此的關切，並同意舉行後續會議。

華府智庫布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，兩位元首都在重要議題上，沒有退讓地穩住自身立場。

何瑞恩說，拜登將台海的和平穩定歸於國際關切事務，並指中國對台灣的挑釁行為會傷害全球繁榮，這是美國政府形塑對台海情勢關切的重要進展，反映拜登政府將台灣安全置於全球利益之中的持續努力，不單單只是美中競爭的一個特點。

拜登 習近平 布林肯

上一則

拜習會談台灣問題 習近平：台獨同台海和平水火不容

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