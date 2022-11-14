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拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

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拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

華盛頓記者張文馨/即時報導
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜登總統和中國國家主席習近平在印尼峇里島14日首次以國家元首的身分的實體會面，歷經3小時落幕；白宮會後表示，兩人就其各自優先事項和意圖坦率交流，拜登表示「美國會持續和中國強力競爭」，但競爭不應升級為衝突，並重申美國的「一個中國」政策沒有改變，反對中方對台灣的脅迫作為。

白宮表示，拜習商定，國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中國。

白宮發布的新聞說明共五段，首先說明拜登處理美中關係的目標，要競爭不要衝突，雙邊應負責任管理競爭，維持溝通管道暢通。

接著，拜登強調美中應共同應對跨國挑戰，例如氣候變遷、全球經濟穩定、公衛與國際糧食安全，因為這是國際社會所共同期望；兩位領導人同意讓重要資深官員能在上述領域和其他議題，維持溝通並深化建設性作為。

白宮表示，拜登列舉多項北京令人關切的作為，包含針對新疆、西藏、香港，以及在更多處針對人權的作為。

有關台灣，白宮表示，拜登仔細說明美國的「一個中國」政策沒有改變，美國反對任何一方片面改變現狀的作為，以及國際社會對於維持台海和平穩定有著利益。

拜登表示，美國反對中國對台灣脅迫和日益壓迫的行徑，這破壞了台海及更廣泛區域的和平穩定，也破壞國際社會繁榮。

此外，拜登提出的關切領域包含中國非市場經濟作為，並重申將將美國人民遭到中方錯誤拘留或限制出境的任務作為首要任務；有關北韓的挑釁行動，拜登提到，美國捍衛印太盟友堅定如鐵的承諾。

➤➤➤拜登稱準備與習合作 習表示須為兩國關係訂出正確方向

拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜登 習近平

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