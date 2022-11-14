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華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

拜習會登場 美中領導人呼籲緩和緊張關係

編譯洪啟原／綜合外電
拜習會14日登場，美中領袖均呼籲緩和緊張關係。 （彭博資訊）
拜習會14日登場，美中領袖均呼籲緩和緊張關係。 （彭博資訊）

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日在印尼巴厘島會面，展開新冠疫情爆發以來全球兩大經濟體領導人的首次面對面會談，雙方均呼籲緩和緊張的中美關係。

在印尼當地時間下午5時30分過後不久，美中領導人在20國集團（G20）峰會前會晤。拜登見到習近平時表示「很高興見到你」，隨後兩位領袖和美中官員在會議桌兩側入座。會議桌中間擺設了鮮花裝飾。

拜登表示：「在我看來，我們有共同的責任表明，美中可以管控雙方的分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議題共同努力」。

拜登並說：「我相信，全球期待美中在解決氣候變遷、糧食供應疑慮等全球挑戰上發揮關鍵作用，並期待我們能夠合作。美國隨時準備這樣做，與中國合作—如果這也是中方所期望的。」

習近平也對拜登表示：「很高興見到你。目前中美關係處於一個大家都很關心的局面，這不符合兩國和兩國人民的根本利益，也不符合國際社會期待，」他並表示，中美雙方「需要找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升」。

習近平對拜登表示：「政治家要思考和確定本國的發展方向，也要思考和確定與其他國家、與世界的相處之道。當前人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係」。

拜登會晤習近平前，先在13日會見日、韓及澳洲的領導人。白宮官員表示，這些會晤為備受期待的習拜會揭開序幕，也說拜登向這三國領袖解釋其做法，並詢問美國盟友所關切的問題。

拜登 習近平 印尼

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