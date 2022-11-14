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拜登稱準備與習合作 習表示須為兩國關係訂出正確方向

編譯陳韋廷、羅方妤／即時報導
拜習兩人在會談開始前供現場媒體拍照。（路透）
拜習兩人在會談開始前供現場媒體拍照。（路透）

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日傍晚5點40分左右在印尼峇里島穆里亞酒店舉行會談，這是拜登自去年1月入主白宮以來，首度與習近平面對面會談。

拜登與習近平兩人在會場外握手寒暄，握手時間長達8秒，供媒體拍照後步入會場，其他代表團成員則先在會場內等候。陪同拜登與會的代表團成員包括白宮國安顧問蘇利文和財長葉倫。

雙方坐定位後，拜登先發表開場白表示，準備與習近平進行合作，習近平則說「我們要為中美關係制定正確方向」。

白宮國安顧問蘇利文此前說，這場會談將持續「幾個小時」，也可能會更久。雙邊會談結束後，拜登預定在今晚9時30分召開記者會。

美中峰會防疫嚴格 全場僅拜習兩人「無罩」

全球矚目的拜習會14日在印尼峇里島正式登場，美國總統拜登先發表開場白，之後才輪到中國國家主席習近平。

值得注意的是，會場中只有拜登與習近平兩人沒戴口罩，坐在他們兩側的代表團成員則都戴上口罩。

拜登強調避免衝突 習近平稱世界關注拜習會

美國總統拜登和中國國家主席習近平正在印尼峇里島穆里亞酒店舉行會談，英國BBC報導，習近平表示拜習會引起世界關注，拜登強調美中應避免衝突。

習近平說：「世界期待美中兩國妥善處理關係。拜習會引起世界關注，我們必須和所有國家一起努力，帶來世界和平。在我們的會面，我們必須針對具戰略重要性的議題坦誠交換意見。我期待與您合作。」

拜登在開場白提到，避免美中間「衝突」的重要性，也同意習近平的觀點，即面對面會談「幾乎沒有替代品」。他表示，他「承諾保持美中溝通渠道暢通」，以便兩國能在「氣候變遷和不安全」等全球緊迫議題合作，世界「期待」美中兩國合作。

拜登 習近平 白宮

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