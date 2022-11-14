美國「印太框架」與中國「一帶一路」 搶進東協

中國為印尼興建的雅萬高鐵已在日前進行一系列的測試工作。(新華社)

針對美中在東協爭鋒，上海復旦大學一帶一路 及全球治理研究院副院長黃仁偉分析稱，中國與東協已建立區域全面經濟夥伴協定(RCEP)及自由貿易區(CAFTA)兩大協定，構成了東南亞 區域聯通「軟體」，中南半島等東南亞鐵路基建則是「硬體」；美國試圖撬動中國與東協關係，但中方競爭優勢仍無可替代。

美國之音報導，美日印澳「四方安全對話」(Quad)對中國的一帶一路倡議推進感到擔憂，指這些基礎設施計畫是北京的「南進計畫」。報導並指，專家表示，美國應趁中國目前的經濟困境，在當地擴大力度推廣印太經濟框架(IPEF)，藉此抗衡中國在此區域強大的經貿影響力。

澎湃新聞報導，黃仁偉日前在「一帶一路」與全球治理國際論壇受訪強調，只有硬體和軟體兼具，市場一體化才能完全實現。他提到，中國近年都在推動中南半島經濟走廊建設，寮國作為純內陸國家，過去是東協最落後國家，中老(中寮)鐵路通車為其帶來根本改變。老泰(寮泰)鐵路工程也即將展開，未來有望通達寮國、泰國、馬來西亞、新加坡 沿線四國，和中國內地連成一體。

他並指，中老鐵路、雅萬高鐵是未來鐵路大通道建設的其中一小段，但這兩小段是中國高鐵在東南亞的櫥窗，有利於推進其他段落共建。近年來，東協已成為中國第一大交易夥伴，這與大通道建設推動產業鏈、供應鏈延伸有關。

黃仁偉稱，美國近年意識到與東協關係的重要性，提出印太經濟架構，試圖撬動中國與東協關係，但美國依然無法阻攔中國和東協關係越來越緊密，中方在基礎建設領域的技術、裝備、人力資源、資本等要素都處於領先。

美國之音報導指，新加坡東南亞研究所高級研究員鍾偉倫(William Choong)表示，在中國經濟處於困境之際，華盛頓應藉此在加強力度推廣印太經濟框架，雖無法立即迫使東盟國家從美中之間選邊站，但可望在未來挑戰中國在此區域強大的經貿影響力。

鍾偉倫表示，印太經濟框架是一個可行的選擇，儘管IPEF目前的細節較少，而且沒有太多具體的東西，但相較中國，這絕對是華府在東盟取得進展的一種方式。