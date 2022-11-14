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6年半來首次美日韓峰會 譴責北韓挑釁、維護台海和平

編譯羅方妤／綜合報導
拜登總統(中)13日在金邊與日相岸田文雄(右)和南韓總統尹錫悅(左二)舉行三邊會談。(路透)
拜登總統(中)13日在金邊與日相岸田文雄(右)和南韓總統尹錫悅(左二)舉行三邊會談。(路透)

拜登總統13日在柬埔寨首都金邊東亞峰會場邊與日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅會談，會後三國發表共同聲明，表明將緊密合作應對北韓挑釁，並重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。

韓聯社報導，美日韓三國領袖13日連續進行日韓、美韓、美日韓等雙邊及三方會談，是三國六年半以來首次進行這種接力式會談。美日韓三方峰會6月才在北大西洋公約組織(NATO)峰會場邊舉行，三國領袖時隔約四個月又聚首，主要是為近期更高調的北韓挑釁狀況研商因應方法，也釋出對北韓的強烈警告訊息。

這次峰會後三國發表共同聲明，譴責北韓發射飛彈的挑釁行為，確認根據聯合國安理會決議的朝鮮半島非核化目標，警告北韓若進行核試爆將面臨國際社會的強烈反應。

拜登強調美國對南韓及日本的防衛約定固若金湯，「正以包括核武在內的各種防禦方式作為後盾」。拜登表示：「我們面臨真正挑戰，但我們比以往更團結，更有準備迎接這些挑戰。我期待深化我們美日韓三國合作關係。」

拜登總統3日在金邊與日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅舉行三邊會談。(路透)
拜登總統3日在金邊與日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅舉行三邊會談。(路透)

共同聲明也就俄烏戰爭及台海問題表態，要求即刻恢復烏克蘭主權與領土完整，並重申對台海立場，強調「維護台灣海峽和平穩定的重要性」。

拜登14日將和中國國家主席習近平舉行峰會，他表示計畫向習近平施壓，要求中方運用其身為北韓主要盟友的影響力，迫使金正恩政權冷靜。

白宮國安顧問蘇利文12日曾表示，「中國若發揮建設性作用約束北韓，將因此獲益，他們是否這麼做取決於他們」。

這次三方峰會中也協議新設「經濟安保對話體」，將為區域及全世界利益合作促進及保護三國技術領導能力，「共同對抗經濟上的壓迫」。

三國領袖也在會中談及建構更穩定且具彈性的國際供應鏈，增進基於信任的大數據自由，強化核心與新興技術相關合作，對於核心礦物的各種供應鏈強化等；往後將透過印太經濟架構(IPEF)密切合作。

北韓 拜登 供應鏈

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