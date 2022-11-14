中學者：美方台海紅線模糊不清

拜登總統14日與中國國家主席習近平會面，北京大學美國研究中心主任王勇稱，拜登希望雙方亮明紅線，但在台灣問題上，中方紅線很清楚，美方紅線不太清楚。圖為美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」和「安提頓號」兩艦8月29日通過台灣海峽。(取材自Uss Chancellorsville臉書粉專網頁)

拜登 總統14日與中國國家主席習近平會面，北京 大學美國研究中心主任王勇稱，拜登希望雙方亮明紅線，但在台灣問題上，中方紅線很清楚，美方紅線不太清楚；若美方繼續打台灣牌，中方會採果斷措施。

中國國際關係學院副教授鍾厚濤指出，中美找出避免台海局勢失控的「紅區」是當務之急，領導人直接會晤對局勢降溫具重要意義。

香港中通社引述王勇分析稱，中方立場很清楚，若美方繼續打台灣牌「切香腸」，支持「台獨」及「一中一台」，中方會採取堅決果斷措施。

但他認為，這次拜習會仍有積極意義，雙方進一步溝通可增進了解，或達成一些實際合作；不過，中美是在新的力量對比格局下相互摸底，溝通只能緩解不必要的誤判，改變不了中美之間競爭大趨勢，最後仍取決於實力。

北京清華大學國際關係學院教授達巍指出，進行溝通本身就是成果，能夠恢復見面交換意見，比什麼都重要。他認為，中美還需要走向更實際方面，盡快恢復在貿易、氣候等領域的合作。

中央社報導，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，拜登提到會晤可明確化雙方紅線，若真是如此，這場會晤討論可能較2013年以來任何時候都更加具體。但他認為，雙方在台灣問題討論上仍難有重大和具備持續性的成果。

時殷弘指出，8月以來長達三個月內，美中在台灣問題上沒有發生軍事對峙；海峽兩岸也是一樣，這可視作正面積極訊號，會晤可能某種程度上有機會促成美中雙邊軍事交流恢復，「因為兩國都將預防衝突放在第一位」。

眾院 議長裴洛西8月初旋風訪台，中國外交部於8月5日宣布，取消、暫停中美八項有關軍事、氣候等領域的合作及會議，迄今仍未恢復。