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拜習會料將無聯合聲明 美聯社分析：美中要什麼？

編譯陳韻涵／綜合13日電
美國總統拜登(左圖)和中國國家主席習近平14日將在印尼巴里島舉行實體峰會，這是拜登上任以來兩人首度面談。(美聯社)
美國總統拜登(左圖)和中國國家主席習近平14日將在印尼巴里島舉行實體峰會，這是拜登上任以來兩人首度面談。(美聯社)

拜習會15日登場，美聯社分析，美方不會讓步，美中兩國不會有具體政府發言，也不用預期拜登總統與中國國家主席習近平會發表歡樂的聯合聲明。

拜習15日在峇里島的峰會備受期待，兩人將談論如何處理美國認定的最大經濟與軍事威脅；美國官員屢次重申，美中互動屬於競爭關係，但他們希望避免衝突。

美聯社分析拜習首次會面，美中雙方的預期進展： 

拜登及美方官員試圖推敲習近平真正的立場，拜登離開華府前表示，「我們將列舉紅線，了解他認為的關鍵中國利益，以及重要的美國利益。」

這項任務在中國共產黨20大落幕後更形重要，習近平破天荒延續第三任期且權力更大。 

白宮官員表示，拜習曾五次視訊或語音對話，但此目標在雙方當面會晤下更容易實現。 

拜登13日表示，他與習近平「總是直捷了當的討論」，避免彼此「誤會」對方的意圖。

拜登說：「我很了解他，他也懂我；我們只需弄清楚紅線在哪，以及未來兩年對我們而言，最重要的事為何。」

拜登將向習近平轉達，白宮關切中方經濟實務和人權問題；台灣肯定也是討論議題之一，且拜登將重申台灣若遭受中國攻擊，美方將挺身捍衛。

在俄羅斯入侵烏克蘭方面，拜登會趁勢敦促習近平採取更激烈的姿態；習近平向來避免公開批評俄國總統普亭在烏克蘭的軍事行動，且積極馳援俄國武器。

美國官員亟欲釐清兩大強權能否合作，雖然拜習對諸多議題的看法相悖，但白宮仍列出雙方可能互相理解的項目，如健康、反毒和氣候變遷等。

在中國方面，習近平未列舉「願望清單」，但美聯社指出，北京政府會希望美國對貿易和台灣議題採取行動。

G20峰會讓中國數十年來最強的領導人得以宣揚中國作為全球參與者，以及習近平身為復甦經濟與政治力量要角與歷史締造者的形象。

曾任澳洲總理的亞洲協會會長陸克文(Kevin Rudd)投書「外交事務」雜誌寫道，中國「在動盪國際現狀中，追求更強硬的外交和安全政策」。

美聯社指出，這讓歐美及中國的亞洲鄰國關係緊張，但習近平並不在意，且勢將制定更強硬的海外策略。

中國外交部發言人趙立堅11日表示，習主席將在峰會上發表重要演說，闡述中國深化亞太合作、促進地區和世界經濟成長的重要主張，並落實「2040年亞太經合組織布特拉加亞願景」。

習近平 拜登 白宮

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