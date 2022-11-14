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拜習會前夕 拜登：建立美中紅線 蘇利文：總統將表明不尋求衝突

編譯陳韋廷／綜合報導
拜登總統與中國國家主席習近平14日首度以國家元首身分會面，全球矚目。(Getty Images)
拜登總統與中國國家主席習近平14日首度以國家元首身分會面，全球矚目。(Getty Images)

拜登總統14日與中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行雙邊會談，兩人會晤前夕，拜登13日表示會試圖建立美中關係「紅線」；他還表示民主黨期中選舉的表現，使他在拜習會中處於更有利地位。

近年美中關係處於低谷，雙方從貿易、新疆人權到台灣等議題處處針鋒相對，但拜登表示，他預期會與習近平坦率對談。

拜習相識十年 討論直率不致會誤解

法新社報導，拜登說，「我認識習近平，他也認識我」，兩人討論向來「直率」，因此不會產生誤解，只需弄清楚雙方紅線。

拜登盼找出兩國合作領域

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)13日在總統座機「空軍一號」(Air Force One)飛往峇里島途中告訴隨機媒體，拜登希望「嘗試在離開那場會議時，能更加瞭解並找出負責任管理這段關係之道」，也希望找到兩國、拜習兩人及其團隊能就實質議題合作的領域。

他表示，拜登總統希望14日與中國國家主席習近平討論兩國的緊張關係時，能確認彼此可以合作的領域，且拜登將表明美國不尋求與中國發生衝突。

拜登在離開華府前曾表示，他希望「闡明各自紅線是什麼，了解他認為的中國國家關鍵利益為何，以及我所知道的美國關鍵利益」。

拜登與習近平相識逾十年，從拜登當副總統時便開始來往，但14日是兩人首度以國家元首身分面談。

白宮官員說，拜登將敦促中方利用影響力約束北韓。北韓此前進行破紀錄的一系列飛彈試射，令外界憂心北韓很快就會進行第七度核試爆。

拜登將強調美隨時做好護台準備

美聯社說，拜登還將向習近平傳達對中方經濟行為的擔憂，且肯定會提及台灣問題，並向習近平強調美國隨時做好保衛台灣準備。

此外，對於新疆人權問題，拜登也將向習近平明確表達關切，拜登預計也會敦促習近平在俄國侵烏一事上，展現更積極的姿態。

白宮：拜登會不可能有具體結果

白宮表示，這次拜習會不太可能達成具體成果，預料也不會發表聯合聲明，但會面有助於穩定近年來雙方逐漸升高的緊張關係。

美國官員說，即便拜習兩人在許多領域意見分歧，仍希望看見美中兩個超級大國能在彼此利益一致的領域合作，例如全球公衛、反毒及氣候變遷。

民主黨參議員候選人馬斯多12日在內華達州勝出，讓民主黨保住參院多數黨地位，這也讓拜登為之一振，並認為會讓自己在拜習會中處於更有利地位。

美聯社報導，蘇利文 說，拜登總統希望他與習近平主席在印尼峇里島面會時，彼此能「徹底坦率」。據路透報導，蘇利文還說，拜習會可能持續「幾個小時」，拜登將清楚表明美國不尋求衝突。

拜登總12日在柬埔寨與東南亞國家領袖召開峰會時，概述他對美中關係的觀點，而東南亞有幾個國家與北京都存在海洋主權爭執。

蘇利文說，拜登在那場峰會上表示，「美國準備好與中國激烈競爭，但不尋求衝突、對峙」，包括美中在內的所有國家都應遵循自由航行權等「公認的規定」，並「避免使用恫嚇、脅迫或挑釁」。

對民主黨在期中選舉粉碎共和黨「紅潮」席捲國會的希望，蘇利文則說，拜登認為這項選舉結果將確立他在國際舞台上的有力地位。

拜登 習近平 蘇利文

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