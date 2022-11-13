最後一次參加東協峰會 李克強：選邊站不應是選擇

即將於明年3月卸任中國總理的李克強在柬埔寨金邊出席「東協加一」(東協加中國)會議時表示，中國與東協是命運與共的全面戰略夥伴，「選邊站不應是我們的選擇」。(美聯社)

中國總理李克強 11日在柬埔寨金邊出席「東協加一」(東協加中國)會議時表示，中國與東協是命運與共的全面戰略夥伴，「選邊站不應是我們的選擇」，開放合作才是克服共同挑戰的必由之路。他還表示，中方將設立「中國東協共同發展專項貸款 」，加大疫後復甦合作。

李克強在明年3月中國「全國兩會」將卸任總理，這是他最後一次出席東協領導人會議。

李克強在致詞時稱，中方將設立「中國東協共同發展專項貸款」，願加大疫後復甦合作。他稱，疫情發生近三年來，中國與東協貿易逆勢增長，目前已互為最大貿易夥伴。要以「中國東協自貿區」3.0版談判正式啟動為契機，提升貿易投資 合作質量和水平。

此外，將建立支持東協基礎設施、能源資源等領域重大項目的投資合作基金。提高通關效率，確保邊境和口岸「能開盡開」。實施「中國東協數位人才培養計畫」，未來三年為東協國家培訓1000名數位人才。加快建設公共衛生科技合作中心，實施「中國東協人力資源質量提升計畫」。

在南海議題，他積極評價「南海行為準則」磋商進展，展示維護南海和平穩定共同意志和決心。他稱「我們完全有信心、有智慧、有能力把解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中」。

「東協加三(中日韓)」會議12日舉行。據共同社消息，日本首相岸田文雄在場邊與李克強交談了幾分鐘，這是近三年來日相首度面對面與中國總理交流。岸田向李克強稱，「希望面向構築有建設性的穩定的日中關係而共同努力」，李克強則談及雙方關係的重要性。

另據韓聯社消息，南韓總統尹錫悅12日也在休息室與李克強交談，據指出，李克強重申北京堅持半島無核化的原則立場。