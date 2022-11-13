我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

拜習會前籲穩定關係 葉倫：美無意癱瘓中國經濟

編譯盧炯燊／綜合12日電
正在印尼峇里出席G20會議的財政部長葉倫(左)12日表示，美國並未尋求癱瘓中國經濟，阻撓其發展。(美聯社)
正在印尼峇里出席G20會議的財政部長葉倫(左)12日表示，美國並未尋求癱瘓中國經濟，阻撓其發展。(美聯社)

財政部葉倫(Janet L. Yellen)在G20峰會「拜習會」舉行前，呼籲穩定美中關係，重啟這兩個世界最大經濟體之間的定期溝通管道。葉倫也指出，美中關係緊張加劇的根源，在於中國誤解美國試圖拖它的經濟後腿。但她強調，美國未試圖完全癱瘓中國經濟及阻止其發展。

喊話認識彼此關切問題

葉倫啟程出席13日在印尼峇里島舉行的G20峰會前，12日接受紐約時報訪問時，被問及如何改善美中關係時表示，「我認為有需要穩定關係，讓關係建立在更好的基礎上，但同時也要認識彼此關切的問題，我們希望解決這些問題」。

在G20峰會舉行期間，拜登總統將與中國國家主席習近平面對面會談，葉倫也會與中國人民銀行行長易綱會面。她說與易綱的會晤將是非正式的，很可能會討論宏觀經濟問題，但也希望雙方就共同關心的問題作更多的溝通，以改善雙邊關係。

在川普執政期間，美中關係嚴重惡化，川普政府向中國進口商品加徵關稅，葉倫對此曾公開表示，部分加徵的關稅沒有戰略意義，應予以取消。

「中需了解我們的行動」

拜登政府今年10月公布了全面的出口限制措施，並以國家安全為由阻止中國獲得關鍵技術，還拒絕取消川普政府加徵的中國貨關稅。

葉倫解釋，「他們(中方)需要了解我們為什麼採取這些行動，我知道他們的擔心，例如禁止銷售先進半導體的政策。」她又說，「對我們來說，最重要的是解釋我們為什麼要做這些事情，是如何畫定的，這並非試圖完全癱瘓中國經濟並阻止其發展」。

葉倫說，「我們也有國家安全方面的擔憂，如果我們的政策在更廣範的範圍內，對中國產生了意想不到的後果的話，我們希望能夠聽到他們的擔憂是什麼，並可能對這些擔憂做出回應。然而我們也對他們的經濟行為也感到擔憂」。

態度較務實但也曾批中

一直以來，葉倫被認為對中國採取較務實態度，也希望改善美中關係，但她過去也曾公開批評中國。

除此之外，財政部也一直批評中國混淆外匯業務，在上周一份關於全球外匯慣例的報告中，美國將中國列入密切關注國家名單內。報告指出，中國沒有公布外匯干預措施，其匯率機制的關鍵特徵普遍缺乏透明度，在主要經濟體中這顯得異常，值得財政部密切關注。

另一方面，國際貨幣基金(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)在接受華盛頓郵報訪問時不點名表示，全球經濟正在分裂成為兩大相互競爭的集團，有重演冷戰的威脅，幾乎將讓所有人的境況變得更糟。她擔心世界經濟日益分化下，只會淪落到一個更貧窮、更不安全的世界。

根據IMF數據，世界經濟若分裂成對立陣營，將萎縮 1.5%，即每年超過1兆4000萬元。

葉倫 G20峰會 財政部

上一則

期中選舉「慘勝」後 共和黨下個考驗：要不要挺川普？

下一則

眾院將成「微弱多數」？共和黨開始緊張了

延伸閱讀

拜習會前籲穩定關係 葉倫：美無意癱瘓中國經濟

拜習會前籲穩定關係 葉倫：美無意癱瘓中國經濟
葉倫：別因CPI數據降溫高興過頭

葉倫：別因CPI數據降溫高興過頭
拜習會將登場 美參議員相信拜登將堅定挺台

拜習會將登場 美參議員相信拜登將堅定挺台
拜登：美國東協新公約 可應對時代最重大議題

拜登：美國東協新公約 可應對時代最重大議題

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨199席

2022-11-12 11:16
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨23席

2022-11-12 11:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
期中選舉開票進入第四天，國會兩院由哪黨掌控尚未明朗化。（Getty Images）

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

2022-11-11 22:11
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票