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親自出席東協峰會 拜登：促進人權並抗衡中國崛起

編譯盧炯燊／綜合12日電
拜登12日在東協峰會表示，東協是美國政府印太戰略的中心，美國與東協地區將通過全面戰略夥伴關係，應對這個時代最大的挑戰。(Getty Images)
拜登12日在東協峰會表示，東協是美國政府印太戰略的中心，美國與東協地區將通過全面戰略夥伴關係，應對這個時代最大的挑戰。(Getty Images)

拜登總統12日在柬埔寨首都金邊出席美國與東協(ASEAN)峰會，他是自2017年以來首位出席東協峰會的美國總統。美中戰略競爭白熱化，東協極力維持中立立場，東盟國家重視與中國的經貿關係，但也迫切需要美國提供的安全保證和經濟支持。

拜登認為，親自出席金邊的東協峰會，將有助民主受到壓制的國家促進人權，並抗衡中國的崛起。他在峰會上表示，「我們將建設一個我們希望看到的更美好的未來，即我們所有國家的10億人。」

東協領導人在峰會上也重申了他們與北京的牢固關係，但也努力不讓拜登感到不安。

峰會結束後，雙方發表聯合聲明，宣布美國與東協升級為「全面戰略夥伴關係」。東盟去年與中國的關係已提升為「全面戰略夥伴關係」，現在與美國一樣，顯然是在兩國之間取得平衡。

聯合聲明也說明要透過堅持自由航行、根據包括1982年聯合國海洋法公約在內的公認國際法原則，和平解決海上爭議，並藉由東協主導的機制來推動海上合作。

自由航行涉及部分東南亞國家與中國在南海的主權爭議。美國堅持認為，美國的飛機、戰艦有權在國際法允許的任何地方自由航行，但北京認為美國的行動破壞地區穩定。

拜登也與柬埔寨首相洪森舉行雙邊會談，強調航行自由的必要性，五角大厦稱這是表明美國堅持南海自由航行的承諾。

白宮官員表示，拜登也就中國在柬埔寨海軍基地的軍事活動、人權及柬埔寨自由選舉等問題向洪森施壓。有關官員說，拜登敦促洪森在明年柬埔寨大選之前，重新開放公民和政治空間。

拜登 北京 東南亞

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