美祭晶片法案定下拜習會基調 2大經濟體進入新階段

拜登政府宣布實施高端晶片出口中國的禁令，定義了美、中這兩個世界最大經濟體競爭的新時代。(路透)

「拜習會」即將在印尼峇里舉行，而拜登 總統上月公布的「晶片 法案」，全面禁止向中國輸出先進半導體技術及設施的舉措，已為他與中國國家主席習近平 的會晤定下了基調，也標誌著這兩個世界最大經濟體之間的關係進入一個新階段，兩國貿易關係的重要性已不及在先進技術及軍事力量的激烈較量。

過去20年，美中關係的重點是擴大貿易及全球經濟增長，但隨著世界經濟面對衰退的風險及高通膨，兩國都公開表明優先考慮國家利益，都認為晶片的開發及生產，對經濟增長和自身安全利益至關重要。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)受訪指出，會盡一切努力保護美國人免受中國威脅，又指中國利用先進技術傷害美國及盟友。

習近平在中共20大的報告中回應拜登「晶片法」時，強調決心打贏關鍵核心技術攻堅戰，這意味北京可能會徹底改變推動科技產業發展的方式，投入更多支出及政府干預，來對抗美國的施壓。

冷戰結束後的多年來，美國視牢固的貿易關係為各國更緊密聯繫在一起的關鍵，從而使世界更安全，使民主價值觀能夠滲透到獨裁和專制國家。

但在新冠疫情及俄烏戰爭下，整個世界都改變了。拜登政府及歐亞盟友都選擇優先考慮國家安全及產業戰略，紛紛推出激勵措施，刺激國內生產更多晶片。

戰略與國際研究中心(CSIS)高級研究員艾倫(Gregory Allen)指出，從任何角度看，拜登對晶片的出口禁令，都比川普的任何貿易禁令都嚴厲得多。

他解釋，川普時代向進口自中國的貨品徵數關稅以美元計價，大多轉嫁給美國消費者，對改善貿易平衡幾乎沒有影響。然而拜登政府實施的半導體出口管制，給技術上已落後美國數十年的中國，造成了極大挫折。

塔夫茨大學(Tufts University)教授米勒(Christopher Miller)也說，所有大國都希望以改善地緣政治地位的方式重組國際經濟關係，而半導體只是貿易、技術和資本流動被重新政治化的眾多領域之一。