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在中國後院出招 拜登出席東協峰會 將建立全面戰略夥伴關係

編譯莊蕙嘉／綜合報導
拜登總統(右四)12日在金邊與東協國家領袖合照。(路透)
拜登總統(右四)12日在金邊與東協國家領袖合照。(路透)

拜登總統12日飛抵柬埔寨首都金邊，與東協(ASEAN，東盟)十國領袖會面，推銷他的「自由開放的印太地區」願景，對抗中國日益增加的軍事與科技威脅。英國廣播公司(BBC)南亞特派記者海德用「美國要在中國的後院出招」描述拜登此行。北京當局由總理李克強出席。美日韓三國領袖會談13日登場，預料將討論北韓及台海問題。

這是拜登就任總統後首度訪問東南亞，拜登今年5月訪問南韓及日本，並於東京出席美日印澳的「四方安全對話」峰會。

拜登12日在東協峰會表示，東協是美國政府印太戰略的中心，美國與東協地區將通過全面戰略夥伴關係，應對這個時代最大的挑戰。他說，美國與東協建立全面戰略夥伴關係，是朝處理「這個時代最重大議題」邁出關鍵一步。美方正依據這一關係對東南亞投注資源，而非口惠不實。

拜登欲強化美安保角色

白宮表示，拜登總統此行在提升美國身為亞洲國家安全夥伴的角色。

美國正設法對東南亞重新發揮作用。東南亞國家在川普任美國總統時期，感到很大不確定；中國趁勢多管齊下擴大對區域的影響力，填補了美國留下的權力真空。中國與東協去年已宣布將雙方關係提升到全面戰略夥伴層級。

美日韓領袖會談今登場

除了拜登，澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅亦受邀與會，岸田和尹錫悅亦敲定13日舉行暌違三年的雙邊會談。

共同社12日晚間報導，南韓總統府官員透露，美日韓三國領導人13日將連續舉行多場會談，其中包括美日韓三國領袖會談。

拜登有心恢復正常外交

 

一些分析家對於拜登出席東協峰會的實質成果不抱太多期待，不過專家也認同，拜登願意出席，證明美國有誠意恢復「正常外交」往來。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)東南亞專案主任波林說：「美國前總統川普任內從未參加過東亞峰會。」拜登與會將有利於美國和東協的關係提升到全面戰略夥伴關係。

東協峰會結束後，拜登將轉往印尼峇里島，出席15至16日舉行的20國集團(Ｇ20)峰會，14日與中國國家主席習近平舉行「拜習會」，是峰會登場前的重頭戲。

世界兩大強權領袖會面登場前，北韓進行破紀錄一連串飛彈試射，讓外界對北韓核試的擔憂飆升。國安顧問蘇利文告訴媒體，拜登14日將在Ｇ20峰會的場邊會議上告訴習近平，身為北韓的最大盟國，中國應「發揮具建設性作用，遏制北韓走向最糟局面，也能讓自己從中受益」。

拜登 東南亞 北韓

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