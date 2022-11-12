我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

前ICE、CBP局長 籲新國會快做3件事

編譯徐薏茹／綜合11日電
自墨西哥偷渡來美的無證移民人數已創下紀錄。圖為海地移民正跨越美墨邊境入美。(Getty Images)
自墨西哥偷渡來美的無證移民人數已創下紀錄。圖為海地移民正跨越美墨邊境入美。(Getty Images)

下屆國會將於1月就任，聯邦移民及海關執法局(ICE)前代理局長霍曼(Tom Homan)，以及前海關與邊境保護局(CBP)代理局長摩根(Mark Morgan)11日投書國會山莊報(The Hill)指出，新國會的首要任務為遏止邊境危機、鞏固邊境安全，以及減少無證移民湧入。

投書稱南方邊境的情勢前所未見，自拜登上任總統以來，邊境已湧入550萬名以上的無證移民，包括100萬名以上已知的「逃脫者」(got-aways)，以及無數的暴力罪犯、幫派分子和潛在的恐怖分子。邊境巡邏隊忙於應付大量無證客，從邊界引入的芬太尼(Fentanyl)成為18歲至45歲國人的頭號殺手，同時有更多移民死亡；投書稱，在拜登政府執政下，超過1300名移民在美國本土喪生，為有紀錄以來最多。

文中表示國會必須要政府對混亂的情勢負起責任。

首要任務是彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，投書內文抨擊梅奧卡斯不顧川普政府時期的邊境政策，導致嚴重的邊境危機。

接著提到國會的第二個任務是履行憲法義務，實行有意義的監督。文中稱實際的監督將讓拜登政府開放邊境的程度，以及政府官員處理危機的不誠實行為攤在陽光下。

最後給新國會的建議是透過立法消彌拜登及梅奧卡斯造成的損害。

霍曼、摩根表示今年很榮幸與保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)、全美邊境巡邏員工會(NBPC)及其他20多個組織、還有前政府官員合作，一同為下屆國會制訂總體政治議程。

議程包括立法授權邊境巡邏隊得以立刻驅逐非法移民，並提供資金進一步建造有效的邊境牆系統。

投書稱川普政府推出的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策是減少非法移民與庇護欺詐最有效的政策之一，建議立法恢復該政策。

兩人另外建議國會終止「弗洛雷斯和解協議」 (Flores settlement agreement)，該協議將無證移民家庭拘留限制在20天；同時呼籲國會必定得改革庇護系統，以杜絕猖獗的欺詐和漏洞，若有個人透過安全的第三國非法進入美國，也不應該獲得庇護資格。

邊境 非法移民 拜登

上一則

現行新冠防疫政策 再延長至明年4月

下一則

共和黨第3號人物 史提法尼克挺川普再戰白宮

延伸閱讀

前ICE局長籲新國會：遏止危機、保障邊安、減少無證客

前ICE局長籲新國會：遏止危機、保障邊安、減少無證客
COP27直擊／拜登演說：美重回氣候領導 1.5億助非洲調適

COP27直擊／拜登演說：美重回氣候領導 1.5億助非洲調適
拜習會將登場 美國專家警告拜登別被習近平占便宜

拜習會將登場 美國專家警告拜登別被習近平占便宜
為何民主黨沒慘敗？克魯曼：拜登經濟期中考沒被選民當掉

為何民主黨沒慘敗？克魯曼：拜登經濟期中考沒被選民當掉

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨192席

2022-11-11 11:16
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨23席

2022-11-11 11:20
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04
美國前副總統潘斯（Mike Pence）將出版回憶錄，透露為了勝選，前總統川普（前排右）不惜怒斥潘斯（前排左）是「窩囊廢」（wimp）。本報資料照片。(記者張文馨／攝影)

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

2022-11-10 22:35

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的