曾「共遊1.7萬哩」 拜登、習近平猜疑漸生

拜登總統(右)雖多次強調與中國國家主席習近平(左)有交情，但他上任總統以來的對中政策與川普時期一樣強硬。圖為兩人2012年在加州出席活動。(美聯社)

拜登 總統與中國國家主席習近平 面對面會晤可能在14日登場，據拜登估算，兩人長年交往期間曾共遊1萬7000哩，開會時間幾十小時，但拜登對民主的樂觀，習近平卻深深懷疑，早已定義兩人關係；在印尼峇里島20國集團(G20)峰會的見面，兩國關係更界定為猜忌及敵對。

紐約時報11日報導，拜登常形容界定自己與習近平關係的一場互動，發生在西藏高原，這個故事今年他講了至少13次：「他(指習近平)轉頭對我說，『您能為我界定美國嗎？』他重述這個問題，而我回答說，『可以，一個詞：機遇。』」

紐時替拜登糾錯，說拜、習2011年於中國西南部會面，事實上地點並不在西藏高原，而且兩人共遊的哩數，拜登也誇張了，但在那一次，拜登跑了半個地球去結識習近平，還公開向時任中國國家副主席的習近平致謝，說他人很「直率」，另預測美、中關係在「正面」發展軌跡，仰賴雙方的競爭與合作。

但拜登9日表示，這次在G20峰會 與習近平會晤，將討論「我們的紅線是什麼」，以判定兩國的關鍵利益是否「彼此衝突」；拜登又說，「假如彼此衝突，如何化解、如何計算」，他估計台灣及美、中貿易會是主題。

紐時表示，拜登還是副總統時，私下覺得與習近平的關係可能變得日益難以管理；他覺得習近平對美國國力的感受很冷靜，但又警惕；從中國歸來後，他在白宮顧問會議上說，他認為美國會窮於應付習近平。

拜登當時的評估可說有先見之明，但可能還低調了些；就任總統之後，拜登對待習近平的態度，更像對付冷戰勁敵，而非打量一個他曾認識的中國官僚。

外交關係委員會(Council on Foreign Relations)主席哈斯(Richard Haass)指出，拜登政府本質上終結了美國助中國崛起、支持中國與全球建立經濟關係的時代；當初那麼做的立論在最後能促使中國改革，走向民主道路，但拜登政府已宣布不再相信會有那種事情發生。