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現行新冠防疫政策 再延長至明年4月

編譯彭尚興／綜合11日電
拜登政府針對新冠疫情所實施的公衛緊急狀態在明年4月前將不會取消，全國民眾仍可接受免費篩檢、疫苗接種和治療。圖為芝加哥市一名護士為民眾打疫苗。(Getty Images)
拜登政府針對新冠疫情所實施的公衛緊急狀態在明年4月前將不會取消，全國民眾仍可接受免費篩檢、疫苗接種和治療。圖為芝加哥市一名護士為民眾打疫苗。(Getty Images)

拜登政府11日宣布，針對新冠疫情所實施的公衛緊急狀態在明年4月前將不會取消，全國民眾仍可接受免費篩檢、疫苗接種和治療。

一名公衛官員解釋，有鑑於新冠確診病例在即將來臨的冬季預料將大幅增加，以及將防治新冠肺炎的責任由公衛體系轉移給民間醫療保險市場之準備工作尚未完成，因此有關單位決定不會在明年1月就結束公衛緊急狀態。

新冠病毒入侵美國不久，當時的川普政府即在2020年1月底宣布全國進入公衛緊急狀態，並且每90天重新檢討和發布一次。隨著國內疫情逐漸趨緩，政府相關部門從今年8月起便開始釋放出解除警報的風聲，準備在明年1月終止緊急狀態。

聯邦衛生與公共服務部(Departments of Health and Human Services)先前承諾各州政府，會在宣布解除緊急狀態前60天，預告此項決定。目前的緊急狀態即將在明年1月11日屆滿，因此政府必須在本月11日做出是否延長的決定。

矛盾的是，拜登總統本人在9月接受電視專訪時，才宣稱「疫情已經結束了」，結果遭到白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)也在電視上公開打臉，批評他這種講法「有問題」，恐怕會造成部分民眾降低戒心，並且不再接種疫苗。

最近許多公衛專家紛紛表示今年冬天可能會再出現另一波新冠疫情高峰。「我們可能在1月又會身陷嚴重疫情之中，」該名官員表示，「那可不是你會想要解除公衛緊急狀態的時刻」。

在公衛緊急狀態下，與新冠病毒相關的篩檢、疫苗注射和部分治療方式都是由政府埋單；一旦解除，相關醫療費用支出便將轉由民間保險或政府健保計畫支付。該名官員指出，相關轉換工作浩大且繁瑣，目前正在進行中，但尚未全部執行完畢。

緊急狀態 疫情 疫苗

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