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無證客創紀錄…國安部要邊保局長下台 馬努斯拒絕

記者胡玉立／綜合報導
上任不到一年的海關邊境保護局長馬努斯。(美聯社)
上任不到一年的海關邊境保護局長馬努斯。(美聯社)

上任不到一年的海關邊境保護局(CBP)局長馬努斯(Chris Magnus)，正被勒令辭去局長職務工作，但他拒絕下台。美聯社報導，全國邊境巡邏員工會主席朱德(Brandon Judd)已證實，馬努斯正被趕下台。馬努斯則向最先報導此事的洛杉磯時報(Los Angeles Times)聲明表示，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)要求他下台或被解雇。馬努斯為自己的表現辯護，表示他不會下台。

消息人士指出，由於共和黨人可能在1月掌控眾院，預料會對邊境議題展開調查。自墨西哥來美的無證移民人數已創下紀錄，國安部正設法加強管理包括委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜等更多國家來美的無證移民問題；馬努斯被要求下台，應是國安部大規模重組的一環。

截至9月30日的財政年度，無證移民在墨西哥邊境總計被攔截238萬次，比前一年增加37%；截至8月的年度總數首次超過200萬次，是2019年川普總統任期內最高水平的兩倍多。這些數字顯示，有更多國家經濟政治狀況不斷惡化、美國經濟實力相對較強、美國庇護限制執行不均等問題。川普時代為疫情設下的庇護限制，讓非法越境沒有任何法律後果，鼓勵了無證客重複嘗試。

參院去年12月以50票對47票確認了馬努斯提名。現年62歲的馬努斯在密西根州蘭辛市出生長大，先後擔任緊急調度員、護理人員、警長副手及北達科他州法戈(Fargo)、加州列治文和亞利桑納州土桑市(Tucson)等地警察局長。

儘管有幾十年執法經驗，馬努斯在邊境管理方面似乎仍是局外人。事實上，他2016年於土桑擔任警長時，曾拒絕接受聯邦撥款與海關邊境管理局合作維護邊境安全，與邊境巡邏隊領導人刻意保持距離。

儘管全國邊境巡邏員工會(National Border Patrol Council)對馬努斯的批評比對梅奧卡斯的批評要低調得多，但工會主席朱德表示，他歡迎馬努斯離職。「我認為這是件好事，」朱德說：「他致力的一些政策反而會鼓勵更多犯罪活動。」

馬努斯5月宣布，在邊境巡邏員發生一連串致命碰撞後，他正重新審視有關追捕車輛的指導方針。此舉曾激怒部分巡邏員。7月，馬努斯發布調查指出，邊境巡邏騎兵2021年9月曾在德州大型營地對海地人「不必要地使用武力」。

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