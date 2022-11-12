法官裁定違憲 學貸減免暫停 司法部上訴

拜登政府的學貸減免計畫被德州聯邦法官判決違憲，司法部已提起上訴，教育部已核准的1600萬人資格將先保留。（美聯社）

德州北區聯邦法院地區法官皮特曼（Mark Pittman）10日裁定，拜登 總統8月推出的規模逾4000億元學貸債務減免計畫不合法(unlawful)，必須撤銷。司法部已立即對此裁決提出上訴；教育部 則公告表示，暫停接受學生債務減免申請。

2600萬人申請 教部暫保留

公告指出，「法院發布命令阻止了我們的學生債務減免計畫，因此目前不接受申請。我們正設法推翻這些命令。若您已提出申請，我們將保留您的申請案。」拜登提出學債減免計畫後，即不斷面臨法律挑戰，如今因此裁定被迫無限期中斷，是該計畫遇到的最大挫敗。

白宮發言人尚皮耶表示，教育部將保留申請文件，「一旦勝訴就能快速處理」。全美約有2600萬人申請減免學貸債務，教育部已批准其中1600萬份申請。

皮特曼是前總統川普任命的法官，他在26頁的意見書裡寫道，拜登為數千萬名借款人免除每人最高20000元學貸債務的計畫，沒有通過正常立法程序，「違憲行使國會立法權」(unconstitutional exercise of Congress's legislative power)。

司法部提出的上訴案，將先由位於新奧爾良的美國第五巡迴上訴法院三名法官組成的小組審理，該法院由阻礙拜登其他政策的保守派法官主導。聯邦法院的16名在職法官中，川普任命了其中六人，只有四名是由民主黨總統任命。

拜登8月宣布的學貸債務減免計畫規定，符合條件的低收入和中等收入的學貸借款人可獲得最高10000元聯邦學貸債務減免，若在大學就讀期間獲得佩爾助學金（Pell grant ）最高可以取消20000元學債。

共和黨 州屢提告 拜登政策受挫

該計畫推出後，屢遭共和黨執政的州檢察長和法律團體提告，但在10日之前，原告都沒能說服法官他們有立場可以追究受損的權益。

「創造就業者網路基金會」(Job Creators Network Foundation，JCNF)10月代表不符合學貸豁免資格的民眾向德州美國聯邦法院提告，指控拜登政府違反聯邦程序，推出學貸減免計畫之前並未提供機會讓公眾發表意見。

另有一項訴訟是由六個州的共和黨籍官員提出，目前還在等待聯邦第八巡迴上訴法院裁決；法官10月以暫時禁制令擋下拜登的計畫，以考量這些州是否有追訴權。

相關訴訟案最終可能會由最高法院定奪。保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）已拒絕了兩項來自印第安納州和威斯康辛州要求阻止該計畫的請求。