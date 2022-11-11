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為何民主黨沒慘敗？克魯曼：拜登經濟期中考沒被選民當掉

編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美國期中選舉結果還沒完全揭曉，國會兩院由誰掌控也尚未明朗化，但已知事實是：總統拜登所屬的民主黨並未如眾人預料那般，因「經濟差」而血流成河。對一個掌白宮的政黨而言，民主黨這次期中選舉表現超越平常水準，未遭遇2010年在眾院痛失64席的重大挫敗，也沒像2018年的共和黨那樣猛掉42席。

民主黨表現未何令人刮目相看？盛行說法是，「墮胎權」議題發揮比預期強大的驅動力，為民主黨催出大量婦女票，協助擋住「紅潮」。出口民調顯示，選民對「民主的未來」憂心程度也出乎所料，成為驅使眾多選民投票的另一大動力，與「通膨」議題在選民心中的分量不相上下。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄表示，由此可見，「經濟」對民主黨選情造成的拖累也許比預期輕微。

包括克魯曼在內的經濟學家一直認為，拜登主政下的美國經濟表現，並不像新聞媒體上呈現的那麼糟。這種論點常被批評為與現實脫節：經濟訊息再怎麼好，民眾仍無感。瞧瞧密西根大學的消費者信心指數便知，信心墜落到2008年金融海嘯以來最低點。然而，其他指標訴說的卻是截然不同的故事。美國經濟研究聯合會（Conference Board）的消費者調查就顯示，通膨侵蝕信心，但只降到2015年的水準。

克魯曼認為，這次期中選舉所反映的民意，看來較貼近經濟研究聯合會、而不是密大的調查結果。

就業市場

他指出，美國就業市場情況其實甚佳，「出奇快」地回升到疫前的就業水準，與2008年金融海嘯後緩慢復甦的情況對照鮮明。物價上漲雖侵蝕購買力，但工資也漲了，低薪勞工的工資增速甚至追過通膨。

2021年聯準會（Fed）的調查顯示，美國家庭對全國經濟的觀感很不好，對自己的財務情況則很樂觀，對自己置身其中的本地經濟的看法則介於兩者間。克魯曼據此推測，2022年的調查結果也可能呈現類似結果，畢竟消費者支出仍強，與民調呈現的「強烈悲觀」格格不入。

克魯曼認為，民調反映對經濟的悲觀可能多少受媒體負面報導影響，投票行為則是依據個人實際經驗，那可能是好壞參半。

通貨膨脹

再談通膨。這顯然引起眾多選民不滿，但對投票行為影響多大，並不清楚。

根據CNN出口民調，把通膨視為頭號顧慮的選民，每十人就有七人傾向把票投給共和黨。但這個統計數字牽扯出一個因果關係的疑問：是擔心通膨的選民傾向投給共和黨，還是準備投給共和黨的人傾向說通膨是最大困擾？或許，兩者皆是。

NBC News民調提問方式略有不同：你信任哪一黨較能處理好通膨問題？結果顯示，共和黨以52%的認同度勝過民主黨的44%。這個差距其實小得令人訝異，因為以往選民傾向於一面倒地把壞事歸咎於掌控白宮的政黨。

克魯曼推測，或許這顯示，美國人雖備受物價上漲所苦，但許多人可能也看穿共和黨空洞的話術，明白共和黨對通膨束手無策。

拜登經濟學

那麼，「拜登經濟學」（Bidenomics）究竟造成什麼政治後果？

一般的看法是，拜登上任初期推動大規模支出是「政治災難」，因為既助長通膨，還引發民怨沸騰。「美國紓困計畫」雖協助促進就業快速成長，民主黨卻得不到半點功勞。

克魯曼則認為，從選舉結果來看，就業成長對民主黨選情其實是加分作用居多。而2021年的大規模支出儘管是推升通膨的因素之一，但近來的通膨一大部分（特別是政治敏感的汽油和食品價格大漲）是反映外部事件，並非任何總統所能控制（揮軍入侵烏克蘭引發糧食和能源價格大漲的俄羅斯總統普亭除外）。

話說回來，假如當初拜登沒推紓困計畫，今日通膨率是6%而不是8%，天然氣和食品雜貨價格照樣大漲，那麼民主黨今天的政治處境就會好很多嗎？或許不會。假如財政刺激創造的工作數目沒那麼多，民主黨期中選舉表現可能更糟。

克魯曼的結論是：這次期中選舉顯示美國選民關切的不只是經濟議題，也顯示對「拜登經濟學」的嚴厲批判言之過早。拜登主政下的經濟沒那麼糟，也沒拖垮民主黨。

民主黨 拜登 克魯曼

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