通膨趨緩 10月CPI年增7.7% 道瓊飆1201點

十月消費者物價指數年增僅7.7%，激勵道瓊漲逾1200點。（美聯社）

觸頂回落？還是衰退前兆？

勞工部10日公布數據顯示10月消費者物價指數(CPI)較去年同期上升7.7%，較前月上升0.4%；剔除食品、能源的「核心CPI」，則較去年同期上升6.3%，較前月上升0.3%；這些數據全面低於市場預期，顯示通膨可能已經觸頂回落，卻也可能是經濟衰退前兆。

通膨數據在8日期中選舉後發布，目前的選舉結果顯示，共和黨可能以微弱優勢取得國會多數；拜登總統在數據發布後發新聞稿稱，數據證明他的經濟政策是正確的，「讓美國在面對全球經濟挑戰時屹立不搖」，沒有因國會變天而改變政策的計畫。

居高不下的通膨率終於在十月出現減緩跡象，消費者期待物價也可以不再上漲。（Getty Images）

受此消息激勵，股市10日大漲，道瓊指數(Dow Jones)上漲1201點至3萬3715點，漲幅3.7%；史坦普500指數(S&P 500)上漲208點至3956點，漲幅5.54%。

讓通膨降溫的主要因素是二手車價格下滑，其他下滑的板塊還有衣物、醫藥成本等，食品的價格仍在上升但放緩，此外，能源價格8月、9月走弱後，又在10月反彈。

再加上薪資水平增長放緩，除車用晶片外，供應鏈危機基本上已成往事；物流商GXO執行長威爾遜(Malcolm Wilson)說，預期通膨已經觸頂，即將開始回落。

儘管股市大漲，又如拜登在新聞稿上說，通膨既得到抑制，又不致讓就業蕭條、經濟下行，但是市場認為，由於預期聯準會 仍會持續升息 ，最終仍可能導致經濟衰退，甚至導致通貨緊縮。

通膨仍遠高於Fed2%目標

目前的通膨率仍遠高於聯準會「2%」的目標；達拉斯聯邦準備銀行(Dallas Fed)行長蘿莉·洛根(Lorie Logan)就表示，最新通膨數據「讓人感到寬慰」但「前方依然長路漫漫」。

1次升息3碼步調將放慢？

市場預期，聯準會一次升息三碼的步調將會放慢，預期12月可能將升息兩碼；由於今年以來聯準會已升息六次，將基準利率從接近0%提高至接近4%，對仰賴借貸的房市造成嚴重衝擊，第三季此板塊的投資額較去年同期大跌26%。

諮詢商凱投宏觀(Capital Economics)首席北美經濟學者艾許沃斯(Paul Ashworth)表示，最新數據標誌著「更長期的通膨率下降趨勢」的濫觴，預期聯準會明年將結束貨幣緊縮政策，隨著供應鏈更加正常化，最終經濟體可能反會面臨通縮問題。