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公開槓上？拜登說馬斯克與他國的關係「值得檢視」

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登表示，馬斯克與其他國家的關係「值得檢視」。（歐新社）
美國總統拜登表示，馬斯克與其他國家的關係「值得檢視」。（歐新社）

美國總統拜登表示，馬斯克與其他國家的關係「值得檢視」，但他不願表示這位全球首富是否有任何不當的行為。

拜登9日在白宮的記者會上表示：「我認為馬斯克與其他國家的合作或技術上的關係值得被檢視。」「他是否做了任何不妥之事，我不會這樣說。我是說它值得檢視。但那就是我想說的。」

知情人士上月透露，拜登政府曾討論美國是否該針對馬斯克的一些公司進行國安檢討，包括他收購社群平台推特的交易與SpaceX的星鏈（Starlink）衛星網路。

在馬斯克以440億美元收購推特的交易中，摻雜了外國投資人。由馬斯克籌組的財團中包括沙烏地阿拉伯的阿瓦里德親王、由大陸裔人士創辦與營運的加密貨幣交易所幣安，以及卡達主權基金。此外，馬斯克的電動車公司特斯拉有25%的營收來自中國大陸。

馬斯克曾經抨擊拜登，還稱他是「人形的濕襪子木偶」。馬斯克先前透過推特宣布終結俄羅斯與烏克蘭戰爭的提案，還曾威脅切斷為烏克蘭供應星鏈衛星網路服務的資金援助，讓歐美官員感到挫折，也讓美國的對手喝采。

在周一，即美國期中選舉的前一天，馬斯克呼籲美國人投票支持共和黨，理由是分權治理可以遏制兩黨胡作非為。馬斯克在推文中說：「致獨立思考的選民：分權能遏制兩黨最嚴重的濫權，由於總統是民主黨，因此我建議投票選出共和黨的國會。」

馬斯克 拜登 推特

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