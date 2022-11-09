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拜登：下周G20與習近平會面 可能討論台灣

選舉結果未定 道指跌647點

當面告訴習近平會軍力護台？ 拜登：我會跟他討論台灣

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。（美聯社）
美國總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登期中選舉後首度舉行記者會，被問到會不會在拜習會時，當著中國國家主席習近平的面，告訴習美國會以軍事捍衛台灣，拜登沒有正面回應，他說，「我會跟他有這個對話。」

經常以「是」或「否」答覆記者提問的拜登，面對記者兩度追問並沒有鬆口。

拜登表示，在跟習近平對話時，不會有任何基本讓步，他重申美國「與中國競爭，但不追求衝突」的基本立場。

談到拜習會要講什麼，拜登說，美中會畫出攸關各自國家安全的「紅線」，針對這些紅線領域是不是會有衝突，若是，要怎麼解決。

接著拜登才談到台灣，他說，「台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，我確定我們會討論台灣」，以及公平貿易、中國與區域國家的關係等一系列議題。

記者追問拜登還是沒有明說會不會在習近平面前表態會捍衛台灣，拜登說，「我會跟他有這個對話。」

拜登在去年10月、今年5月和9月明確提及若中國侵略台灣，美國會以軍事捍衛；在拜登就任總統後，兩人5度通話或視訊對話，拜登關切台灣議題，但從未提及會以武力捍衛台灣；美中正磋商在下周（15日、16日）舉行的20國集團（G20）峰會期間，舉行美中元首拜習首次面對面會晤。

拜登 習近平 期中選舉

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