美期中選後 科技業須迎接與中國進一步脫鉤

儘管美國政府在期中選舉過後更加分裂，但共和、民主兩黨仍對中國採取強硬的共同立場，美國科技業者可能須為美中進一步脫鉤做好準備。（路透）

在此次期中選舉 後，美國政府更加分裂，但共和與民主兩黨對中國問題都採取強硬立場，面臨供應鏈限制、經濟趨緩等風險的美國科技業者，可能須為與中國進一步脫鉤做好準備。

兩黨的參眾兩院候選人都在競選活動中，表達對中國政策的強硬立場，許多尋求連任者都在宣揚自己對「晶片 和科學法案」的貢獻。這項旨在幫助美國在科技上與中國競爭的法案，於8月在兩黨支持下簽署成為法律，華府並於10月宣布對中國實施最嚴格的晶片出口禁令。

這種罕見的團結歸結為一個簡單的事實：美國民意對中國觀感的處於歷史低點。Pew研究中心9月的一項調查發現，82%的美國受訪者表達對中國的「負面」看法，高於2020年的79%，並且升抵歷史高點。

Brandes投資 夥伴公司的投資總監兼科技究主管傅瑞德柏格（Brent Fredberg）表示，兩黨在某種程度上達成共識的一件事是，要在先進技術上對中國採取更嚴格的立場，這完全呼應了民意對中國採取的強硬態度。

在這種情況下，科技產業大多已放棄對美中關係大轉彎的寄望，反而是尋求政府支持，以協助減輕業者為脫鉤所付出的代價。

顧問業者貝恩公司（Bain & Company）全球科技和雲服務業務負責人克勞福德說：「坦白說，幾乎所有科技客戶都有一個政策，試圖找到一種積極與中國脫鉤的方法。」