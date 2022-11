美國總統拜登9日表示,他專注於投資美國,但共和黨 卻專注於終止醫療保險 跟社會保障等基礎項目,並稱《通膨削減法》若遭廢除,將導致日常生活成本上升。

他在美東時間9日清晨2時50分推文說:「國會中共和黨人的首要任務是廢除《通膨削減法》,此時此刻這樣做是錯誤的。這會導致日常成本上升,而非下降。」

I'm focused on investing in America.



Congressional Republicans are focused on placing foundational programs like Medicare and Social Security on the chopping block.