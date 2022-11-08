我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前衝刺 李修頓勸民主黨選民「倒戈」反犯罪 霍楚斥恐嚇

今天投票 華人選區看點多

美國安顧問證實 華府與莫斯科之間的溝通管道保持暢通

編譯周辰陽／即時報導
美國白宮國安顧問蘇利文。資料照片。（路透）
美國白宮國安顧問蘇利文。資料照片。（路透）

BBC報導，美國白宮國安顧問蘇利文7日證實華府與莫斯科之間的溝通管道保持暢通。

華爾街日報6日報導，蘇利文近幾個月與俄羅斯總統普亭親信私下密談，討論如何降低俄烏戰爭擴大風險，並警告俄國避免使用核武等大規模殺傷力武器，對象包括了克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫和俄國聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫。

消息見報後，國安會拒絕證實此事，但白宮沒有否認。發言人尚皮耶7日被記者問到此事時表示，「我方保留就美國關注的問題在高級職等直接發言的權利」。

據轉述，蘇利文同一天在紐約經濟俱樂部（ Economic Club of New York）的一場活動發言時表示，跟克里姆林宮保持接觸符合美國與每個受烏克蘭戰爭影響國家的利益，「我們已經這樣做了，考慮到有必要澄清潛在的誤解、試圖降低風險與減少可能動用核武等災難的可能性」。

不過，蘇利文堅稱官員們都「看得清我們正在跟誰打交道」。他告訴與會者，美國有「追究責任的義務」，承諾跟國際夥伴合作以「追究在烏克蘭犯下嚴重怪誕戰爭罪的肇事者，對他們的所作所為負責」。

蘇利文 白宮 烏克蘭

上一則

選民只關心通膨 拜登轉移施政焦點難回天

下一則

拜習會有譜？ 印尼總統：美中領袖均將出席G20峰會

延伸閱讀

傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論

傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論
拜登國安顧問蘇利文與普亭親信密談 盼縮小戰爭

拜登國安顧問蘇利文與普亭親信密談 盼縮小戰爭
避免衝突加劇 美國安顧問蘇利文和俄高層祕密會談

避免衝突加劇 美國安顧問蘇利文和俄高層祕密會談
紐約8%廢水 測出小兒麻痺病毒

紐約8%廢水 測出小兒麻痺病毒

熱門新聞

無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
國會大廈。(美聯社)

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

2022-11-07 09:26
前總統川普。美聯社

CNN：川普不願公布稅表的五個真正理由

2022-11-01 14:47
美國快艇詹姆斯號巡洋艦(後右)的警衛於今年8月3日在厄瓜多加拉巴戈斯群島登上一艘中國漁船。美聯社

中國漁船大肆捕撈魷魚 在南美公海與美快艇僵持

2022-11-01 14:35

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？
19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲