美國安顧問證實 華府與莫斯科之間的溝通管道保持暢通

美國白宮國安顧問蘇利文。資料照片。（路透）

BBC報導，美國白宮 國安顧問蘇利文 7日證實華府與莫斯科之間的溝通管道保持暢通。

華爾街日報6日報導，蘇利文近幾個月與俄羅斯總統普亭親信私下密談，討論如何降低俄烏戰爭擴大風險，並警告俄國避免使用核武等大規模殺傷力武器，對象包括了克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫和俄國聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫。

消息見報後，國安會拒絕證實此事，但白宮沒有否認。發言人尚皮耶7日被記者問到此事時表示，「我方保留就美國關注的問題在高級職等直接發言的權利」。

據轉述，蘇利文同一天在紐約經濟俱樂部（ Economic Club of New York）的一場活動發言時表示，跟克里姆林宮保持接觸符合美國與每個受烏克蘭 戰爭影響國家的利益，「我們已經這樣做了，考慮到有必要澄清潛在的誤解、試圖降低風險與減少可能動用核武等災難的可能性」。

不過，蘇利文堅稱官員們都「看得清我們正在跟誰打交道」。他告訴與會者，美國有「追究責任的義務」，承諾跟國際夥伴合作以「追究在烏克蘭犯下嚴重怪誕戰爭罪的肇事者，對他們的所作所為負責」。