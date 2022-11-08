富士康投資洛茲汽車1.7億 開發電動皮卡車

富士康宣布要在俄亥俄州投資1億7000萬與新創業者洛茲汽車生產電動皮卡車。(路透)

全世界最大的電子產品合約製造廠、台灣的鴻海富士康將深化與電動車 新創公司「洛茲汽車 」(Lordstown Motors)的合作關係，投資 1億7000萬元，共同開發Lordstown第一款電動皮卡車；此舉將使富士康對洛茲汽車的投資總額達到3億5000萬元。

華爾街日報(WSJ)報導，洛茲汽車是美國眾多電動車新創公司之一，目前尚未有任何電動車產品上市，且與眾多同業一樣，都因為過度燒錢而陷入財務困境，即使洛茲汽車去年就與富士康合作，但是今年來股價仍一路走跌50%。

儘管如此，兩家公司仍在7日共同宣布富士康將斥資1億7000萬元收購洛茲汽車的普通股及新發行的特別股，對亟需產品上市的洛茲汽車而言不啻為一場及時雨；此舉將讓富士康擁有洛茲汽車18.3%的股份，不過這項投資案尚待外來投資審查委員會(Cfius)批准，約需時三至四個月。

洛茲汽車表示，最新的投資可讓他們聘用更多工程師，提高產能，以及挹注公司營運所需的資金。

洛茲汽車的電動皮卡車「Endurance」預計首批生產500輛，並預期在今年底前先交付50輛；事實上，該公司的電動皮卡車已數度延後交車時間，去年還有市場做空者指責該公司在電動皮卡車的預訂量上誤導投資人，而遭到證券交易委員會(SEC)調查。

洛茲汽車以俄亥俄州洛茲鎮(Lordstown)為名，該地曾是通用汽車(General Motors)的工廠，也是俄州的主要雇主之一；2018年底，通用宣布關閉該廠時，曾引來前總統川普及兩黨聯邦參議員關切，後來該工廠為洛茲汽車所收購，計畫用於生產電動皮卡車。

富士康以與蘋果(Apple)簽約，組裝、生產iPhone等產品而聞名；不過近期將目光擴大到電動車領域，除洛茲汽車外，還與另一家電動車新創Fisker Inc.建立合作關係，既支持其在俄亥俄州廠房生產的電動車「Pear」，也為該廠房接其他電動車品牌的製造合約做準備。