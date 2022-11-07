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紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

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期中選舉將至 請收好這份投資指引

編譯林聰毅／綜合外電
美國周二（8日）將舉行期中選舉，這場選舉將決定國會的控制權，而且可能影響從能源到科技等各類股票的走勢。 （美聯社）
美國周二（8日）將舉行期中選舉，這場選舉將決定國會的控制權，而且可能影響從能源到科技等各類股票的走勢。 （美聯社）

投資人正將注意力轉向本周二（8日）的期中選舉，這場選舉將決定國會的控制權，而且可能影響從能源到科技等各類股票的走勢。

共和黨在各項民調和賭盤中均明顯領先，分析師認為，分裂的聯邦政府（共和黨贏得眾院控制權，甚至拿下參院）很可能阻礙民主黨籍總統拜登的政治與經濟議程。

交易員似乎也看好共和黨獲勝：顧問業者Strategas追蹤的一籃子股票和其他資產，預計在共和黨勝選後會有良好表現，而這個投資組合的報酬率已優於民主黨勝出後可望有良好表現的投資組合，顯示共和黨同時贏得眾院和參院的機率約為70%。

但無論由誰勝出，根據以往經驗，股市在期中選舉過後都有一段不錯的表現，尤其是史坦普500指數在過去一年跌近20%，選後反彈機率更高。不過，分裂的聯邦政府也可能為兩黨在提高聯邦舉債上限的僵局埋下伏筆，進而加深了美國違約的疑慮。

在選民投票之際，美股這五大領域將成為關注焦點。

一、國防

考量到烏克蘭衝突等地緣政治緊張，無論此次投票結果如何，國防支出預計都會增加。但根據瑞銀全球財富管理公司的數據，如果共和黨大獲全勝，支出將「大幅」增加；如果民主黨保住了參眾兩院其中一個或兩個的控制權，支出將「適度」增加。軍工類股可能是最大贏家，包括洛克希德馬丁、雷神等公司。史坦普500航太和國防指數今年也漲近10%。

二、能源

能源類股今年表現不錯，今年迄今史坦普500能源類股大漲逾60%，相形之下，史坦普500指數跌約20%。花旗分析師表示，如果共和黨同時控制參眾兩院，可能會端出鼓勵美國增加能源產量的政策。花旗分析師說，儘管這類立法可能有利於石油勘探公司，但也會為油價帶來壓力，致使這個類股承受壓力。

三、乾淨能源

隨著共和黨氣勢不斷增強，太陽能和其他替代能源股的下跌行情可能已消化殆盡，但民主黨若出人意表勝出，可能會推動此類股走高。景順太陽能ETF今年迄今跌約6%。據道富環球顧問公司，如果民主黨繼續控制國會，那麼支持「乾淨能源」的立法可能會獲支持，包括稅費減免和投資在內。

四、醫療保健

如果共和黨獲勝，醫藥和生技股可能會受惠。民主黨最近推動一項立法，目的在降低處方藥的價格。高盛分析師表示，醫藥和生技股的整體走勢與民主黨大獲全勝賭盤賠率背道而馳。史坦普500醫療保健類股今年迄今跌約7%，而史坦普500醫藥指數則漲約1%。

五、科技巨頭

花旗分析師表示，目前尚不清楚大型科技公司改革是否得到兩黨的支持。因此，共和黨若在眾院或參院勝出「可能意味著立法停滯不前，可能非常有利於這個類股」。以科技股為主的那斯達克綜合指數今年來已跌約三分之一。

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