連41槓之後 勁球彩金創紀錄上看19億 今晚開獎

近16億元的勁球獎無人中獎，獎金迅速積累到19億元，7日晚開獎。圖為加州居民再買數張勁球獎彩券。(美聯社)

勁球 (Powerball)5日晚間開獎，頭獎號碼再度無人中獎，彩金繼續累積，主辦單位表示，7日晚再開獎時頭獎彩金上看19億元。如果出現幸運得主，頭獎彩金將創下美國樂透史上最高紀錄，也打破2016年分布於加州、佛羅里達州、田納西州得主平分15億8600萬元勁球頭獎彩金的世界紀錄。

勁球主辦單位表示，7日開獎的頭獎彩金若選擇一次領取，稅後實拿約有9億2910萬元。

這次勁球已經連續41次開獎頭獎無人中獎，追平去年連續開獎卻頭獎出缺的最高次數紀錄。去年勁球連續41次頭獎出缺之後，終於在2021年10月4日在加州出現頭獎得主，獲得彩金6億9980元。

「勁球產品集團」(Powerball Product Group)主席、賓州樂透局(Pennsylvania Lottery)執行主任斯維特(Drew Svitko)聲明表示，全美國與全世界都迫不及待想知道創下史上新高的彩金，最後是否有人中獎。

勁球主辦單位表示，5日晚間雖然頭獎無人中獎，但共有1100萬張彩票累計獲得1億220萬元彩金。5日晚間開出的頭獎號碼為28、45、53、56、69及勁球號20。

隨著頭獎彩金一路走高，全美各地都出現民眾購買勁球彩票的風潮。除了原本就會購買樂透的固定玩家之外，連原本對樂透抱持懷疑態度的民眾也忍不住一試手氣。一人獨得樂透頭獎的中獎機率約為2億9220萬分之1。

佛州邁阿密郊區珊瑚閣市(Coral Gables)「馬拉松」(Marathon)加油站3日下午湧入購買勁球彩票的人潮，60歲櫃台收銀員羅培茲(Saria Lopez)也為自己買了一張彩票。她說，平常不會買彩票，這次決定買一張試看看，「如果能中獎，一張就中了」。

她說，頭獎彩金非常龐大，如果能夠中獎，將與家人分享採金，還會幫助有需要的人。

如果她賣出的彩票中出現頭獎彩票，羅培茲說，希望頭彩得主能記得「送我一份厚禮」。

每張2元的勁球彩票在全美45州與華府特區、波多黎各、美屬維京群島有售。沒有參加勁球樂透的5州為：阿拉巴馬州、阿拉斯加州 、夏威夷州 、內華達州及猶他州。