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避免衝突加劇 美國安顧問蘇利文和俄高層祕密會談

避免衝突加劇 美國安顧問蘇利文和俄高層祕密會談

編譯張君堯／即時報導
美國和其盟國官員透露近幾個月來，美國國家安全顧問蘇利文（圖右，美聯社）與俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（圖左，歐新社）進行談話。
美國和其盟國官員透露近幾個月來，美國國家安全顧問蘇利文（圖右，美聯社）與俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（圖左，歐新社）進行談話。

美國和其盟國官員透露，近幾個月來，美國總統拜登（Joe Biden）的國家安全顧問與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的高級助理進行秘密對話，除降低烏克蘭發生更大衝突的風險外，也警告莫斯科當局不要使用核武器或其他大規模殺傷性武器。

華爾街日報報導，上述官員指出美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）一直與普亭的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）保持聯繫，官員還補充「蘇利文還與他的直接對口、俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）進行交談」，並補充說這樣做的目的是防範升級風險並保持溝通渠道暢通，而非討論解決烏克蘭戰爭的問題。

官員並未確切指出蘇利文與俄羅斯通話的確切日期和數量，也沒有說明通話是否有成效。當被問及蘇利文是否與烏沙科夫或帕特魯舍夫進行秘密對話時，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）表示「人們聲稱有很多事情」，並拒絕進一步回應。克里姆林宮同樣未做出回應。

自從今年3月蘇利文與帕特魯舍夫通話以來，白宮並未公開承認蘇利文與任何俄羅斯高級官員之間有任何通話，而此次未公開討論正值華盛頓和莫斯科當局之間的傳統外交接觸減少之際。儘管支持烏克蘭並對俄羅斯的入侵採取懲罰措施，但白宮表示與俄羅斯保持一定程度接觸對實現某些共同國家安全利益是「必不可少的」。

此外，數位美國官員表示蘇利文在政府內部以「推動與俄羅斯建立聯繫」而聞名，儘管其他高層決策者認為在當前外交和軍事環境下的談判無法取得成果，不過仍有一些前美國官員表示在美俄關係處於冷戰結束以來的最低點之際「白宮與克里姆林宮保持聯繫是有益的」。

俄羅斯 蘇利文 白宮

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