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多州州長、官員改選 牽動減排進程

編譯彭尚興／綜合5日電
6日俄勒岡、馬里蘭、亞利桑納等州地方官員改選，將牽動減少碳排放目標的進程。圖為座煤電廠正排放廢氣。(美聯社)
6日俄勒岡、馬里蘭、亞利桑納等州地方官員改選，將牽動減少碳排放目標的進程。圖為座煤電廠正排放廢氣。(美聯社)

今年的期中選舉中，某些州的選民關心持續上漲的能源價格，有些州的選民則憂慮空氣品質惡化和碳排放增加。

俄勒岡州現行的溫室氣體上限和交易計畫源於即將卸任的州長布朗(Kate Brown)今年初所頒布的一道行政命令，8日的選舉中，該州選民將決定這項計畫是否會跟著偃旗息鼓。

民主黨籍州長候選人科特克(Tina Kotek)表示支持布朗州長的計畫，但共和黨籍候選人德拉珊(Christine Drazan)已宣布，一旦當選「就職第一天就要撕毀上限與交易行政命令。」她競選團隊發言人勃克(John Burke)說：「這個計畫只會助長汽油價格上漲、威脅就業機會，對改善環境沒有太大助益。」

在馬里蘭州，被視為最有機會勝選的民主黨籍州長候選人摩爾(Wes Moor)宣示將快速通過方案，2035年前採用清潔能源；目前該州仍有42%的電力是依賴化石燃料。

環保問題或許不是亞利桑納州長競選擂台上的焦點，卻是該州企業委員會改選的主戰場；將在8日改選的這個委員會掌管亞州所有的水電瓦斯公共事業，由五名委員組成，目前共和黨三席、民主黨兩席。

如果民主黨能在這次委員改選中成功翻盤，「將開啟本州增加再生能源發電的大門，」亞利桑納州立大學法律與永續發展計畫主任魯爾(Troy Rule)表示。

根據聯邦能源部資料，亞利桑納州目前再生能源比重為12%，且按照目前進度到2025年時將可達到15%；相較之下，相鄰的新墨西哥州和加州目前分別為25%和48%，就連盛產石油和天然氣的德州也都有23%的電力是由永續能源產生。

民主黨籍的挑戰者庫比(Lauren Kuby)表示如果她當選，將推動全州在2035年以前全部改採再生能源，並預期這項改變將降低電費、強化電力供應網路，且創造更多高薪工作機會。

兩位共和黨籍候選人湯姆遜(Kevin Thompson)和麥爾斯(Nick Myers)則異口同聲反批：現有科技還不足以支持全面改用清潔能源，搶推只會造成該州電力系統不穩和成本大幅上升。

民主黨 亞利桑納州 共和黨

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