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天然氣逐步淘汰 2原因讓餐廳可能要換菜單

編譯郭宣含／綜合5日電
有明火的炒鍋對於中餐來說十分重要。（本報檔案照）
有明火的炒鍋對於中餐來說十分重要。（本報檔案照）

國會山莊報(The Hill)報導，許多地方提案限制使用天然氣設備，相關禁令在大廚和餐廳業者間引起一片譁然，許多餐廳業者擔心，天然氣設備禁令不一，該禁令不僅將徹底改變某些菜色烹飪方法，甚至對營業成本構成巨大挑戰；其他業者則反映，他們認為能源過渡太快，電網恐無法負荷。

儘管21州有優先法禁止未來訂定禁用天然氣的法律，但加州逾60個城市早已採取措施，逐步淘汰使用天然氣的設備，紐約州等其他協助對抗氣候變遷的州也已制定類似法案。

「禁令擴展太快。」加州餐飲協會(CRA)執行長康迪(Jot Condie)表示：「以全球來看，地方採取行動很重要，但各市提出各自能源政策並非聰明作法。」

CRA為此提告加州柏克萊(Berkeley)，柏克萊是全美第一個提出新建築中禁用天然氣設備的城市；康迪表示，訴訟裁決預計2023年春季出爐。

國會山莊報指出，大多數禁令並未禁止商用建築使用天然氣，而是規定新造或翻新建築不得有天然氣連接設備；部分法律允許商用餐廳排除在該禁令之外。

根據全國餐飲協會(NRA)內部數據，美國76%餐廳使用天然氣，94%使用天然氣的業主表示，相關禁令將衝擊其經營。

燃燒天然氣排放的二氧化碳量不及煤、石油等其他化石燃料，但開採、生產和分銷天然氣過程中，甲烷和汙染物外洩引起環境顧慮；根據聯邦環保署(EPA)，甲烷是人類活動產生第二多的溫室氣體，其暖化能力是二氧化碳的25倍。

不僅如此，天然氣設備外洩也會造成健康疑慮；加州研究人員一份新研究指出，廚房瓦斯爐就算沒打開，也可能外洩相當於二手菸濃度的苯。苯是已知的致癌物，長期暴露恐導致白血病。

對餐廳業者來說，該政策實施太快，且未詳加思考餐飲業的情況。

NRA人員惠特利(Mike Whatley)表示，有些食物和特定烹飪技巧需要火焰，才能維持菜色品質，這項禁令對餐飲業者衝擊尤其大，影響餐飲服務的根本。

除此之外，相關政策缺乏一致性，恐提高不同州或城市餐廳組織的營業難度；部分業者表示，餐飲業排放量占比低，大多數汙染來自交通和工業；其他業者則表示，他們雖能負擔轉換成電力烹飪的成本，但恐加重早已面臨挑戰的電網負擔。

天然氣 加州 柏克萊

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