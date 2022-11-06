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拜登談關燃煤電廠 曼欽批「與現實脫節」

編譯洪毅／綜合5日電
西維吉尼亞州的民主黨籍聯邦參議員針對拜登總統演講稱要關閉燃煤電廠，未來更依賴風和太陽能，批評他脫離現實。(美聯社)
西維吉尼亞州的民主黨籍聯邦參議員針對拜登總統演講稱要關閉燃煤電廠，未來更依賴風和太陽能，批評他脫離現實。(美聯社)

聯邦參院能源與自然資源委員會主席、民主黨籍的曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)5日發表聲明，批評拜登總統在演說中稱要「關閉燃煤電廠」的說法「輕率」且「與現實脫節」；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)稱，這是對「能源轉型」演說的「斷章取義」。

曼欽在聲明中表示，拜登關於關閉燃煤電廠的說法「令人無法接受」且「與現實脫節」，民眾的荷包苦於不斷上揚的能源成本彷彿不痛不癢，讓民眾認定拜登無意於制定能源安全、能源獨立的政策，而是隨政治風向而搖擺，是民眾對拜登的信任度下降的主要原因。

曼欽還說，拜登的說法反映出，他對在煤炭產業工作的西維吉尼亞州及全國民眾的生計問題「輕率以待」，著實「具冒犯性而令人反感」，拜登應當向這些隨時可能命懸一線，只為建設國家的偉大勞工們致歉，以避免造成政治後果。

西維吉尼亞州的煤炭產業規模之大，在國內數一數二；儘管西維州在兩天後的期中選舉只會改選聯邦眾議員，但整體來說，民主黨在民調上已處下風。

西維吉尼亞州的民主黨籍聯邦參議員針對拜登總統演講稱要關閉燃煤電廠，未來更依賴風和...
西維吉尼亞州的民主黨籍聯邦參議員針對拜登總統演講稱要關閉燃煤電廠，未來更依賴風和太陽能，批評他脫離現實。圖為西維州霍利郡的一個煤礦。(路透)

拜登4日在加州卡爾斯巴德(Carlsbad)發表主題為促進半導體及科技研發的演說中提到，他早前參訪麻州布雷頓角發電廠(Brayton Point Power Station)，這座曾是全國最大的燃煤電廠現在發現，燃煤的成本變得愈來愈高。

拜登說：「燃煤發電已無法依賴，以致於現在沒有人要蓋新的燃煤電廠」，「在全國範圍內，這類電廠將會逐漸關閉，轉向風力及太陽能。」

尚皮耶表示，拜登當時談論的是「能源轉型」，所謂「關閉燃煤電廠」並非他的本意，而是遭斷章取義的結果，若任何人因為這些說法感覺到被冒犯，他對此表示遺憾。

尚皮耶還說，拜登從來就沒有忘記在煤礦產業辛勤工作的勞工們，事實上，西維吉尼亞州的失業率在拜登就任後繼續下降，而且他的新能源及推動製造業發展的政策，都將為當地帶來更多的工作機會。

西維吉尼亞州 拜登 曼欽

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