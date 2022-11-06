拜登談關燃煤電廠 曼欽批「與現實脫節」
聯邦參院能源與自然資源委員會主席、民主黨籍的曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)5日發表聲明，批評拜登總統在演說中稱要「關閉燃煤電廠」的說法「輕率」且「與現實脫節」；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)稱，這是對「能源轉型」演說的「斷章取義」。
曼欽在聲明中表示，拜登關於關閉燃煤電廠的說法「令人無法接受」且「與現實脫節」，民眾的荷包苦於不斷上揚的能源成本彷彿不痛不癢，讓民眾認定拜登無意於制定能源安全、能源獨立的政策，而是隨政治風向而搖擺，是民眾對拜登的信任度下降的主要原因。
曼欽還說，拜登的說法反映出，他對在煤炭產業工作的西維吉尼亞州及全國民眾的生計問題「輕率以待」，著實「具冒犯性而令人反感」，拜登應當向這些隨時可能命懸一線，只為建設國家的偉大勞工們致歉，以避免造成政治後果。
西維吉尼亞州的煤炭產業規模之大，在國內數一數二；儘管西維州在兩天後的期中選舉只會改選聯邦眾議員，但整體來說，民主黨在民調上已處下風。
拜登4日在加州卡爾斯巴德(Carlsbad)發表主題為促進半導體及科技研發的演說中提到，他早前參訪麻州布雷頓角發電廠(Brayton Point Power Station)，這座曾是全國最大的燃煤電廠現在發現，燃煤的成本變得愈來愈高。
拜登說：「燃煤發電已無法依賴，以致於現在沒有人要蓋新的燃煤電廠」，「在全國範圍內，這類電廠將會逐漸關閉，轉向風力及太陽能。」
尚皮耶表示，拜登當時談論的是「能源轉型」，所謂「關閉燃煤電廠」並非他的本意，而是遭斷章取義的結果，若任何人因為這些說法感覺到被冒犯，他對此表示遺憾。
尚皮耶還說，拜登從來就沒有忘記在煤礦產業辛勤工作的勞工們，事實上，西維吉尼亞州的失業率在拜登就任後繼續下降，而且他的新能源及推動製造業發展的政策，都將為當地帶來更多的工作機會。
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