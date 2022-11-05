美國防次長：中國幾年內應不會犯台 但仍會施壓

美國國防部次長卡爾認為接下來幾年內，中國應不會犯台。圖為解放軍演習照片。 （資料照片，美聯社）

國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）4日表示，接下來幾年內，中國將施壓台灣建立新常態，並迫使國際社會默許北京 的對台政策，「我不認為在接下來幾年內，他們可能入侵台灣。」此外，他認為應高度關注解放軍 在區域的不安全與不專業的行動，關注可能發生的事故。

美國須投資和維持嚇阻力量

卡爾也說，美國必須投資和維持嚇阻力量，並改變區域盟友的觀點，建立如澳英美三方安全夥伴（AUKUS）和美日印澳四方對話（Quad）等一系列關係和多樣化部署，「讓中國了解若他們打算發動一場衝突，那將不只是針對一兩個國家，而是世界經濟的很大一部分。」

國防部次長卡爾(Colin Kahl)。(取自國防部網站)

此外，七大工業國（G7）外長會議後發表公報重申台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題，G7會員國對於台灣的基本立場沒有改變，包含「一個中國」政策；國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，堅決反對片面改變現狀。

美國國防部日前發布2022國防戰略，凸顯中國意圖重塑國際秩序，對美國國家安全構成的全面且嚴重的威脅；卡爾4日應邀在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）對談國防戰略。

中欲主宰科技供應鏈 美應警惕

卡爾說，美國不應低估中國大陸想要主宰科技及其基礎建設、供應鏈，和標準與規範的野心，必須保持警惕。

針對中共20大後的犯台評估，卡爾的說法與今年8月有些類似；他說，即便中方針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台做出激烈回應，他不認為北京計畫在短期內入侵台灣；中方要做的是，脅迫施壓台灣以建立新常態，並迫使國際社會默許北京的對台政策。

「我不認為接下來的幾年內，他們可能入侵台灣...，但誰知道呢。」卡爾說。

卡爾表示，他不認為中國國家主席習近平已經決定武力接管、統一台灣，習盼確保在2027年以前具備這種能力，所謂2027年的時間表意味著屆時有能力落實統一。

美密切關注解放軍挑釁行動

卡爾重申美國的「一個中國」政策：反對中國或台灣片面改變現狀，信守台灣關係法，持續為台灣提供自我防禦能力，並確保美國維持兩岸和平的能力；他說，若台灣開戰將對全球經濟造成災難性後果。

卡爾說，美國正非常密切關注解放軍的海空軍越來越多不安全及不專業的行動，例如今年5月解放軍戰機曾攔截一架在國際空域執行任務的澳洲 偵察機，解放軍軍機貼近澳洲軍機機並切入其前方空域，施放信號彈與一些包含小鋁塊的箔條（chaff），部分被吸入澳洲軍機引擎，澳洲指控中方從事危險行為。

卡爾表示，這不是單一行動，中方越來越常這麼做，北京看準了外國軍隊會因為避免發生衝突而避開，藉此建立某種勢力範圍；他說，短期內應注意這類可能發生的事故。

卡爾提到，解放軍豪擲數千億美元來建立反介入與區域拒止能力（Anti-Access／Area Denial），運用長程火力飛彈、彈道飛彈、地對空艦艇、無人機和先進戰鬥機等來嘗試進一步追蹤美軍，甚至在必要時瞄準。