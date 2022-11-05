美軍戰略司令部：中國核武快速擴張 成「亟需解決」問題

美軍戰略司令部指揮官、海軍上將理查德。(取自美國國防部網站)

美軍戰略司令部指揮官海軍上將理查德(Adm. Charles Richard)說，中國核武以遠超美國的進度快速擴張，成為亟需解決的「近期」問題。這是迄今美國官方對中國核武能力最具「危殆感」的公開言論。

理查德2日在海軍潛艇聯盟年度座談會上發表的談話，本來不對外公開，但國防部 在4日的新聞公報披露。

新聞公報引述他的演講說，「根據本人評估我國嚇阻中國的能力，可用『沉船中』三字形容，是沉得很慢，但確實在往下沉，因為他們的部署能力快過我們，這是最基本的事實」。

他把中國發展核武的情況描述成「對美國，是近程問題」，亦即迫切需要解決的問題。

「按各種發展曲線的比較，這不是我們的作戰計畫多好、我們的軍事指揮官多棒、我們的部隊多強的問題，我們不可能樣樣都充分具備，所以我才說這是近程的問題」。

美軍戰略司令部指揮官、海軍上將理查德說，中國核武以遠超美國的進度快速擴張，成為亟需解決的「近期」問題。圖為部署在青島附近的中國094A型晉級戰略核潛艇長征10號。(美聯社)

拜登 政府已把中國定位為美國最主要的「全球競爭對手」，也在10月底發布一系列政策，從國防與戰略觀點，強調發展軍力以及核武能力的重要。

一名資深國防官員解釋說，中國已成美國發展「速度的挑戰」，因為美國的競爭對手當中，只有中國同時具有全面挑戰美國的意圖及能力，在軍事上、經濟上、技術方面和外交領域有系統地挑戰美國的能力越來越強。

美國發布的「核武立場檢討」報告指出，中國有意在2030年前，擁有至少1000枚可以投射的核武彈頭。

理查德2021年就以「戰略爆發」一詞形容中國核武的發展速度，「我們正目睹中國的戰略爆發，它核武及傳統武力爆炸性成長和現代化的速度，我只能以『令人屏息』來形容，老實講，這個字眼也許還不足以形容呢」。