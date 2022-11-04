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美國防次長：中國幾年內不會侵台 但會加大施壓

中央社／華盛頓4日專電

美國國防政策次長卡爾今天表示，他不認為北京幾年內會計劃入侵台灣，但會加大對台施壓，試圖在台灣周圍建立新常態，且中共空軍越來越常出現危險行徑，須留意兩岸軍機爆發摩擦。

總統拜登政府10月27日公布任內首份國防戰略，點名中國、俄羅斯為首要威脅。戰略指北京對台灣日益挑釁的言論、日益脅迫的行為不只破壞區域穩定，也恐導致誤判，威脅台海和平及穩定。

卡爾（Colin Kahl）今天出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動，就戰略內容進行進一步討論。

針對台海情勢，卡爾表示，雖然中國對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台反應很大，但他不認為北京短期幾年內會計劃入侵台灣；中國想做的是對台施壓，在台灣周圍建立「新常態」，並透過壓力迫使國際社會默許其對台政策。

卡爾說，中國國家主席習近平雖下令共軍在2027年前取得入侵台灣能力，但他不認為這是因為習近平已決定要武統台灣，或是對台灣發動兩棲攻擊，而是想確保若哪天他真的決定這麼做，共軍有能力執行。

不過，卡爾以5月中國、澳洲軍機發生摩擦為例，提醒台灣未來幾年要留心兩岸軍機可能爆發類似事件。

澳洲一架巡邏機5月下旬在南海遭到中國戰機攔截，中方在巡邏機前方插入並釋放干擾片，其中一些被巡邏機發動機吸入。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）當時批評此舉「非常危險」，並表示事件是發生在國際空域。

卡爾表示，中國海、空軍近來越來越常從事「不安全、不專業的行徑」，解放軍機會突然出現「打招呼」，不只對美國在印太區域的偵察機如此，對澳洲、加拿大軍機也是一樣，有時甚至會以相當危險的方式行動。

卡爾指出，解放軍機5月對澳洲巡邏機的作為，有可能造成災難性後果，且這不是單一事件。中國越來越常出現類似行徑，包括在國際空域，這是台灣短期要留意的。

面對中國威脅，卡爾說，美國未來會持續依循「台灣關係法」協助台灣自我防衛，也會維持自身能力，維繫台海和平，「因為若台海爆發衝突，將對美國國家利益帶來嚴重後果，對全世界也是如此」。

澳洲 北京 共軍

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