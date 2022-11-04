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失言？拜登赴加州助選 演講時稱「我們將解放伊朗」

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登3日赴加州參加民主黨聯邦眾議員萊文的選舉造勢活動，演講時稱「將解放伊朗」。（美聯社）
美國總統拜登3日赴加州參加民主黨聯邦眾議員萊文的選舉造勢活動，演講時稱「將解放伊朗」。（美聯社）

路透與美聯社3日報導，美國總統拜登發表助選演講時告訴支持者，「我們將解放伊朗」（We're gonna free Iran），並稱反對德黑蘭當局的示威群眾很快會成功解放自己。

據報導，拜登當時正在加州聖地牙哥附近的洋邊市（Oceanside, CA），參加民主黨聯邦眾議員萊文（Mike Levin）於米拉科斯塔社區學院（MiraCosta College）舉行的選舉造勢活動，數十名示威者則聚集在外面，舉著支持伊朗抗議者的標語。

根據媒體拍攝的現場影片與逐字稿，拜登先在演說提到了伊拉克與阿富汗的傷殘美軍官兵，接著突然話鋒一轉，說「別擔心，我們將解放伊朗，他們很快就會解放自己」，群眾中的支持者舉起了螢幕顯示「解放伊朗」（FREE IRAN）的手機。

拜登沒有詳述他的講話或說明他會採取什麼額外的行動，白宮國家安全會議沒有立刻回應置評請求。

美國總統拜登3日赴加州參加民主黨聯邦眾議員萊文的選舉造勢活動，數十名示威者舉著支...
美國總統拜登3日赴加州參加民主黨聯邦眾議員萊文的選舉造勢活動，數十名示威者舉著支持伊朗抗議者的標語。（美聯社）

拜登 伊朗 加州

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