失言？拜登赴加州助選 演講時稱「我們將解放伊朗」

路透與美聯社3日報導,美國總統拜登 發表助選演講時告訴支持者,「我們將解放伊朗 」(We're gonna free Iran),並稱反對德黑蘭當局的示威群眾很快會成功解放自己。

據報導,拜登當時正在加州 聖地牙哥附近的洋邊市(Oceanside, CA),參加民主黨聯邦眾議員萊文(Mike Levin)於米拉科斯塔社區學院(MiraCosta College)舉行的選舉造勢活動,數十名示威者則聚集在外面,舉著支持伊朗抗議者的標語。

根據媒體拍攝的現場影片與逐字稿,拜登先在演說提到了伊拉克與阿富汗的傷殘美軍官兵,接著突然話鋒一轉,說「別擔心,我們將解放伊朗,他們很快就會解放自己」,群眾中的支持者舉起了螢幕顯示「解放伊朗」(FREE IRAN)的手機。

拜登沒有詳述他的講話或說明他會採取什麼額外的行動,白宮國家安全會議沒有立刻回應置評請求。

