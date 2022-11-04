升息助攻… 勁球飆上15億 1次領可拿7.5億

勁球最高彩金來到15億美元的史上第三高，最快明天開出。（美聯社）

連續39次開獎沒有搖出頭獎得主的勁球 (Powerball)彩券5日（周六）晚開獎時，彩金將飆到15億元的天文數字，若是一票獨中又選擇一次領取，將有約7.5億元落袋；而聯準會連番升息，也是促進勁球獎累積到美國彩券史上第三高的功臣之一，因為券商廣告的頭獎數額，是投資 政府30年期債券期滿領回的數額。

利息高的時候，各式彩券的頭獎數額也高；經營勁球獎的跨州獎券協會會長托恩(J. Bret Toyne)說，獎額高，會吸引更多人買彩券。

15億=30年公債期滿額

勁球最高彩金來到15億美元的史上第三高，最快明天開出。民眾排隊買彩券，買一個希望。（美聯社）

他說，「利息高，對作生意的人來說，或許很痛苦，但是對可讓得獎人每年領獎金的彩券業者，卻是大利多。」

他解釋說，賣彩券的收入34%當作勁球獎頭獎，二獎以下分掉16%，另一半給各州政府、支付營運費和零售商佣金。如果頭獎得獎人要一次領，直接就可拿走這34%；如果要分30年領完，餘額都投資到政府債券組合上。

勁球5日開獎時，券商已備妥7.45億元現金待領，也是中獎人能馬上領走的總額；券商卻廣告說，最大獎有15億元，「不怕你中，就怕你不買」，其實15億元是30年公債期滿的數額。

近8年來得主都1次領

歷史紀錄顯示，2014年以來，從來沒有一個頭彩中獎人分年領獎；經濟學家也認為一次領完，自己拿去投資，回收比逐年領獎、小額投資會更好。當然，大筆投資虧本，甚至輸光，也不是不可能。

神聖十字學院(College of the Holy Cross)經濟學教授麥錫森(Victor Matheson)說，把頭獎廣告成那麼大的數額，其實是一種詐欺 術。

詐欺歸詐欺，甘受十位數意外之財「詐欺」誘惑的人還是不少。經濟學界研究過，頭獎超過5億元的時候，平常不買獎券的人也會躍躍欲試，媒體也更願意報導「造勢」。

至於為何5億元是慫恿非常客進場的門檻，麥錫森猜想，是「漂亮的整數」發揮了魅力。

而獎金數額得以堆高，則是因為中獎機率越來越低。2015年以後，勁球獎每張價格提高，又讓玩家們更容易中小獎，順便降低中最大獎的機會。

歷年頭獎獎金超過10億元的僅五次，包括2016年勁球獎15.8億元，2018年超級百萬獎15.3億元和這次15億元。今年迄今，所有賣出去的獎券僅3.8%中獎。

中獎率僅2.922億分之一

心理健康教授諾瓦克(Donald Nowak)說，雖然中頭獎的機率僅2.922億分之一，很多人卻願意一試，這好比「購買短暫的夢想」，讓自己做一晚「如果我中獎了，要怎麼花」的美夢。