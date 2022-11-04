Lyft、推特裁員 亞馬遜凍人事 大企業迎寒冬

網約車業者Lyft因應經濟衰退，已開始裁員。（Getty Images）

經濟下行，高科技大企業從亞馬遜(Amazon)到Lyft爆裁員 潮或延後招聘計畫，全美首富馬斯克 (Elon Musk)計畫自4日起裁撤推特 (Twitter)一半職位，藉此撙節開支。

Lyft於3日表示，將削減13%職位，相當於700個職缺；該共乘平台服務公司去年虧錢，今年股價跌67%。

線上支付服務供應商Stripe同日宣布裁撤14%職務，約1000人；該公司執行長柯林斯(Patrick Collison)發電郵給員工，稱公司準備在經濟不景氣的情況下度過艱難時期；Stripe表示，會支付被裁撤者至少14天的資遣費。

消息人士透露，馬斯克以440億元收購推特後，計畫裁撤推特約3700名職員以撙節開支，他預定4日告知推特員工詳情。

推特員工在馬斯克收購該公司後便已擔心遭裁員，馬斯克上月27日接管推特後便開除原執行長亞格拉瓦(Parag Agrawal)等四名高管，另有高層相繼離職，上周末有少數主管及副總裁職位遭裁撤，其他部門主管也被要求列出裁員名單。

馬斯克及顧問團隊已討論諸多裁員內容與其他政策改變，但定案前仍有變數；熟悉內部狀況的兩位人士表示，其中一項考量是被炒魷魚的員工會獲得相當於60天的遣散費。

同樣撙節開銷的還有亞馬遜，該公司未來幾個月暫停招聘新人，亞馬遜顧客體驗與科技資深副總裁貝斯‧加萊蒂(Beth Galetti)3日在備忘錄中寫道，「企業面臨不尋常的宏觀經濟環境，希望平衡招募與投資」。

全國商業經濟學協會(National Association for Business Economics)近期預測，美國會在未來12個月進入衰退。

儘管各企業裁員且經濟挑戰影響數以百萬人，美國失業率仍維持在50年來新低的3.5%，且申請失業給付的人數仍低，顯示被資遣的員工很快找到新工作。