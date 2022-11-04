CNN民調：75%國民認為美國經濟陷衰退

民眾感受經濟衰退，花錢更加精打細算。圖為紐約市廉價披薩店外大排長龍。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)一項新民調顯示，四分之三的潛在選民認為美國經濟正陷入衰退。

根據技術性定義，經濟衰退為連續兩季出現經濟緊縮，美國經濟在今年上半年確實出現此情況，但在美國，經濟學家承認的經濟衰退由非營利機構「全國經濟研究署」(NBER)決定。

美國經濟在第三季恢復相對良好，儘管如此，期中選舉將至，對於大多數國人來說仍表現糟糕。

消費者物價一年多來一直居高不下，6月的消費者物價指數(CPI)年增9.1%，創下40年新高，9月CPI年增8.2%，僅略微下降，且仍然是1980年代早期以來的最高水平，也是許多年輕人第一次經歷通膨。

就業市場是美國經濟的一大亮點，失業率達到半世紀以來的最低水平，薪資平均上漲5%以上；對於勞工 來說，這是爭取更好的薪水、福利，以及嘗試新工作的好時機。

對於聯準會(Federal Reserve)而言卻是一項擔憂，隨著雇主壓力增加，不得不支付更高的薪水爭搶人才，將進一步推高通膨。

油價 向來波動大，往往左右選民的心意。國內的油價在夏季飆破平均每加侖五元的新高紀錄，自6月以來，油價已經大幅下滑，降至3.78元左右，但考慮到其他必需品的價格上升，仍不足以讓民主黨贏得選民好感。

截至9月為止的12個月，食品價格上漲了11.2%，甚至比整體通膨還要嚴重；餐廳價格上升8.5%，雜貨店價格巨幅上升13%；過去一年部分超市必需品甚至漲更兇，根據勞工統計局數據，雞蛋上漲30.5%、奶油上漲26.2%、麵粉上漲24.2%。

住房方面，目前正是自1980年代中期以來購屋族最難負擔買房價格的時期，今年稍早，30年期固定房貸利率達到7%；房價仍相當高，令許多潛在的購屋族望而卻步；租金 已從高峰往下降溫，但許多城市的租金仍比一年前上漲了兩位數的百分比。