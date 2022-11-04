白宮拒認經濟衰退：勞動力市場強勁 未預做準備

儘管白宮否認，但大多數民眾已經感受到經濟衰退。圖為近年來各州的企業紛紛結業。(Getty Images)

白宮 發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)與白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)3日雙雙強調，美國不會陷入經濟衰退，白宮也沒有為美國陷入經濟衰退的可能預做準備。

尚皮耶表示，美國的勞動力市場表現非常強勁，因此不太可能出現衰退前景；她說：「由於經濟政策得宜，我們在走向經濟穩定的過程中，沒有失去先前獲致的經濟成果」；柯連恩更進一步指出：「我想再度、再度講得更清楚一點，我們沒有陷入衰退。」

柯連恩接受微軟國家廣播公司(MSNBC)採訪時說：「美國整體失業率正處在50年來的最低水平，西語裔的失業率更是史上最低值，拜登 總統任內創造的就業 機會比過去任何一屆政府都多，且股票市場也有強勁投資力道，因此經濟正在強勁增加；就算昨天指數下跌，股市昨天的收盤價仍高於前總統川普四年任期內的任何一天。」

不過，華爾街日報調查發現，經濟學者認為未來12個月出現經濟衰退的可能性高達63%，高於7月時的49%，顯然與白宮的說法不吻合；對此從拜登到柯連恩、尚皮耶等官員仍堅持認為美國不會出現經濟衰退；拜登上月接受採訪時說：「我認為經濟不會衰退，就算有，也只是『非常輕微』的衰退。」

與此同時，即便聯準會(Fed)2日為對抗通貨膨脹帶來的影響再度升息三碼，房屋貸款利率仍回落至7%以下；柯連恩直言：「抗擊通膨是白宮的頭等要事，我們在白宮的使命就是繼續促進經濟成長、繼續創造就業機會、繼續推動經濟發展；坦白說，解決我們目前經濟體系的最大問題，就是降低因通膨而飛升的物價，這對人們確實造成打擊。」