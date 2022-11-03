Fed再升息3碼 還沒升完？美股先漲後跌

聯準會強勢升息三碼打通膨，美股應聲下跌，這也是聯準會今年以來第六度升息。打通膨造成經濟疲弱成為聯準會主席鮑爾頭痛難題。（Getty Images）

通膨仍逼近40年高點，聯準會 (Fed)2日宣布連四度升息 三碼，這也是今年第六度升息，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)2日表示，聯準會未來數月可能緩和升息力道，但尚未做出最終決定；隨著聯準會議進行，股市先升後挫，道瓊收跌逾500點。

聯邦資金利率 15年來新高

聯準會2日再度調升三碼，聯邦資金利率目標區間則升到3.75%至4%，創15年來新高。

聯準會稱對抗通膨需要進一步調升借貸成本，但也暗示美國40年來最急速收緊的貨幣政策可能接近反折點。該訊息顯示，美國中央銀行最快12月可能改以更小幅度升息，終結三碼大升息的情況，但若通膨遲未平緩，這番言論也讓決策者保有升息空間。

聯準會強勢升息三碼打通膨，美股應聲下跌。圖為聯準會主席鮑爾在記者會上回答記者問題。（Getty Images）

聯準會2日開完政策會議後，鮑爾在記者會上表明，決策者未來可能縮減升息幅度，但聯準會尚未決定要升息幾碼才能遏制通膨，並堅稱「在該任務完成前會維持此做法。」

聯準會聲明暗示可能實施更溫和升息，使借貸成本緩升；金融市場原本以為聯準會可馬上趨緩升息速度而歡呼，美股和債券隨即上漲。

但隨著記者會進行，鮑爾強調聯準會決策者眼見控制通膨的進展有限，升息幅度可能高於預期；他說抗通膨長路漫漫，9月以來數據顯示，聯準會必須升息超過9月預期的4.6%。

鮑爾：談停止升息還太早

鮑爾也重申，現在要談停止升息還太早，通膨壓力依舊太高。美股聞訊止升重跌，道瓊收跌逾500點或1.5%。

接連升息使房貸、消費者和企業借貸成本漸增，也趨升衰退風險，美國家庭持續感受到物價與借貸成本高漲的壓力。

鮑爾也回應這些擔憂，他對聯準會12月開會升息2碼保持開放態度，並稱聯準會明年初可能會回歸正常升息幅度，只調升一碼，但目前尚無定論。

30年房貸利率突破7％ 20年首見

聯邦房屋抵押貸款公司房地美(Freddie Mac)指出，30年期固定房貸利率平均上周已升逾7％，不僅遠高於一年前的3.14%，也是20年來首次突破7％；成屋交易量也連八個月下滑。

不過就業市場依舊強勁，許多企業調薪留住員工，但這也表示調薪後的成本會反映在消費者物價上。

聯邦政府本周公布，企業9月比8月開出更多工作職缺；每名未受雇勞工平均有1.9個工作機會，高於往常平均，且可能進一步趨升薪資與通膨壓力。