我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

升息拉高房貸 平均每月多還200元 車貸、學貸也難倖免

編譯彭尚興／綜合2日電
聯準會再加息，平均每戶房貸支出每月將增加至少200元以上，更阻卻新購房者。圖為加州沙加緬度市的房屋在3月售出。(美聯社)
聯準會再加息，平均每戶房貸支出每月將增加至少200元以上，更阻卻新購房者。圖為加州沙加緬度市的房屋在3月售出。(美聯社)

在聯準會對抗通貨膨脹這場沒有煙硝的戰爭中，民眾的荷包是無可避免的犧牲品。自從3月以來，聯準會已經六度升息，標準利率來到3.75％至4.0％之間，所有的借貸成本也跟著水漲船高，平均每戶房貸支出每月將增加200元以上，車貸、個人信貸、信用卡債，甚至是助學貸款，無一倖免。

目前全國房屋中價約為45萬5000元，30年期房貸平均利率在上周已達到7.16％，是2001年以的最高。

市場人士表示，受到聯準會不斷升息的影響，房貸利率節節高升，房市已經開始出現降溫的現象。

直接與銀行利率掛鉤的信用卡利息上漲幅度更是驚人，從年初未升息之前的16.3％，一路飆漲到現在的20.64％。

據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的估算，40萬元(1萬元頭期款)的30年期房貸，每月還款金額將從9月的2740元增加為2965元。

聯準會2日再升息三碼，信用卡債族每月又要再多付利息費。(美聯社)
聯準會2日再升息三碼，信用卡債族每月又要再多付利息費。(美聯社)

6000元的信用卡債，每月還款將從521.74元漲到557.65元；2萬5000元的汽車貸款，每月本金加利息從379.90元增加到436.75元。1萬元的個人貸款，每個月要多還將近60元；2萬8400元的助學貸款，每月也要再多繳17元。

「利息上升的速度創下1940年以來的紀錄，」財經網站Bankrate.com首席金融分析師麥布萊指出，「房貸利率已飆到20年新高，房屋淨值信用額度(home equity lines of credit)利率也達到14年來的高點，汽車貸款利率則處於11年來的高峰。不過儲蓄收益也是2008年來最好情形，如果消費者願意貨比三家的話。」

過去幾年，摳門的主要全國性大型行庫支付給客戶的儲蓄和定期存款利息根本微不足道。即使經過聯準會六度出手調高基本利率，全國銀行平均儲蓄存款利率也不過從1月的0.06％緩慢爬升到10月26日的0.16％。一年期定存利率則稍微好一點，從0.14％上升到1.05％。

整體而言，存款利率最高增加幅度約為2.4％，但是通貨膨脹率可是高達8.2％。

麥布萊建議消費者，如果要追求存款的較大收益，不妨貨比三家，拋棄全國性的大型行庫，試試線上銀行或信用合作社，儲蓄存款利率最高可達到3％，一年期定存利率甚至有4％。但麥布萊也提醒顧客，無論如何，切記要把錢存到有聯邦存款保險(FDIC)保障的銀行。

聯準會2日再加息三碼，貸款購車者每月貸款利息又要再增加。(美聯社)
聯準會2日再加息三碼，貸款購車者每月貸款利息又要再增加。(美聯社)

利率 貸款 儲蓄

上一則

中國清零政策不變 美企蘋果、迪士尼遭殃

下一則

最新民調：共和黨參院料贏4席 眾院增31席

延伸閱讀

升息拉高房貸 平均每月多還200元 房市出現降溫

升息拉高房貸 平均每月多還200元 房市出現降溫
通膨率仍高 聯準會再升息3碼

通膨率仍高 聯準會再升息3碼
拜登學貸豁免計畫被法院擋下 2200萬人已申請怎麼辦？

拜登學貸豁免計畫被法院擋下 2200萬人已申請怎麼辦？
衰退陰影下…美房貸「倒債」憂慮增

衰退陰影下…美房貸「倒債」憂慮增

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜