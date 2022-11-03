房價與房租齊漲 年輕人盛行「分租共居」

屋模式逐漸轉變，年輕人盛行分租共居。(取自推特)

房價與房租齊漲，租屋模式逐漸轉變，年輕人盛行分租共居(co-living)。

紐約時報報導，共居是與陌生房客分租同一戶房屋或公寓，這類「成人宿舍」的分租共居模式在全美各地興起。

房地產經紀公司Cushman & Wakefield數據顯示，共居物件2020年有6萬2000間，今年增至7萬4000間。

由於各房分開出租，分租公寓的租金收益比普通格局的房子增加50%，成為房東 傾向分租的強大動機。

人資專員林賽‧廷達吉(Lindsey Tindage)去年從洛杉磯搬到紐約，她起初忐忑看待分租共居；但她實在找不到合適租屋後，決定嘗試看看。

如今，27歲的廷達吉已在布魯克林與人合租一間公寓約一年半，且對此概念深深著迷。她說：「共居解決了所有搬家壓力。」

新冠肺炎疫情 期間，租客 與陌生人共居的興趣缺缺，但疫情趨緩後，分租住宅的房東指望愈來愈多像廷達吉這樣的租客協助復甦其業務。

分租共居的產業模式早在十年前便出現，舊金山合租公寓品牌Starcity等新創公司擁有大量分租公寓，比起被稱作「房東」，業者更傾向被視為「科技平台」，藉此免除惱人的租客服務與物件預算管理問題。

2016年在紐約協助創辦Outpost Club的斯塔羅斯金(Sergii Starostin)說：「我們媒合有共同興趣的人。」

儘管共居需求近期成長，但該產業也面臨嚴峻挑戰，包括承租人不滿意、法律監管變嚴等，部分分租業者改以飯店式管理提供短期租賃需求，增聘員工並加強查核租客身分。

共居業者相互併購，也有人倒閉。哈格里夫斯(Brad Hargreaves)2015年在布魯克林(布碌崙，Brooklyn)創辦共居企業Common，他說：「2017、2018年出現的公司，大多數已不復存在。」