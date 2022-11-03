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房價與房租齊漲 年輕人盛行「分租共居」

編譯陳韻涵／綜合2日電
屋模式逐漸轉變，年輕人盛行分租共居。(取自推特)
屋模式逐漸轉變，年輕人盛行分租共居。(取自推特)

房價與房租齊漲，租屋模式逐漸轉變，年輕人盛行分租共居(co-living)。

紐約時報報導，共居是與陌生房客分租同一戶房屋或公寓，這類「成人宿舍」的分租共居模式在全美各地興起。  

房地產經紀公司Cushman & Wakefield數據顯示，共居物件2020年有6萬2000間，今年增至7萬4000間。

由於各房分開出租，分租公寓的租金收益比普通格局的房子增加50%，成為房東傾向分租的強大動機。

人資專員林賽‧廷達吉(Lindsey Tindage)去年從洛杉磯搬到紐約，她起初忐忑看待分租共居；但她實在找不到合適租屋後，決定嘗試看看。

如今，27歲的廷達吉已在布魯克林與人合租一間公寓約一年半，且對此概念深深著迷。她說：「共居解決了所有搬家壓力。」 

新冠肺炎疫情期間，租客與陌生人共居的興趣缺缺，但疫情趨緩後，分租住宅的房東指望愈來愈多像廷達吉這樣的租客協助復甦其業務。 

分租共居的產業模式早在十年前便出現，舊金山合租公寓品牌Starcity等新創公司擁有大量分租公寓，比起被稱作「房東」，業者更傾向被視為「科技平台」，藉此免除惱人的租客服務與物件預算管理問題。

2016年在紐約協助創辦Outpost Club的斯塔羅斯金(Sergii Starostin)說：「我們媒合有共同興趣的人。」

儘管共居需求近期成長，但該產業也面臨嚴峻挑戰，包括承租人不滿意、法律監管變嚴等，部分分租業者改以飯店式管理提供短期租賃需求，增聘員工並加強查核租客身分。

共居業者相互併購，也有人倒閉。哈格里夫斯(Brad Hargreaves)2015年在布魯克林(布碌崙，Brooklyn)創辦共居企業Common，他說：「2017、2018年出現的公司，大多數已不復存在。」

Common去年併購Starcity的資產，目前在阿拉巴馬州伯明罕、西雅圖和佛州坦帕營運80棟住宅共7000間共居套房；哈格里夫斯說，未來五年還會有另外1萬8000間房源。

通膨高，物價高，房租更高。疫情解除，多數人返回紐約市，推動房租價格，每月要500...
通膨高，物價高，房租更高。疫情解除，多數人返回紐約市，推動房租價格，每月要5000元以上。年輕就業族只有合租房子才有棲身之處。圖為紐約市曼哈頓區，月租最貴。(Getty Images)

租客 房東 疫情

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