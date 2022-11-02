美艦公海查檢非法濫捕 險被中國捕魷船衝撞

美國海岸防衛隊公布的照片顯示，今年8月4日在東太平洋的海面上，美防隊即將登上這艘中國漁船檢查。(美聯社)

今夏台海緊張之際，中國捕魷船遠在東太平洋的厄瓜多海域，試圖衝撞美國海岸巡防艦詹姆士號， 艦上最高執法官員史多斯(Hunter Stowes)少校說美艦技巧閃過，「從頭到尾都安全無虞。」

美聯社1日報導，今年8月，在厄瓜多所屬加拉帕果斯群島(Galapagos Islands)附近海域，有幾百艘中國漁船在捕撈魷魚；重武裝的詹姆士號展開10天的執法行動，駛向海域，查緝非法捕漁。美聯社強調，在公海執行全球保育任務，是海權國家「完全合法，雖很少用到」的權利。

美國海岸防衛隊公布的照片顯示，今年8月4日在東太平洋的海面上，美防隊即將登上這艘中國漁船檢查。(美聯社)

其中有三艘中國漁船，見美艦靠近，急速駛離，一艘還特地急轉90度，衝向詹姆士號，詹姆士號不得已採取迴避措施，避免碰撞。

即使雙方都平安無事，公海衝撞是破壞國際海洋協議的危險事件，對初次執行公海任務的詹姆士號巡防艦以及美國，更造成「令人不安的先例。」

據報導，美國已循多方管道，要求中國政府制裁這艘漁船，但中國外交人員卻怪罪美方「舉止不當。」

美國海岸防衛隊公布的照片顯示，今年8月4日在東太平洋的海面上，美防隊即將登上這艘中國漁船檢查。(美聯社)

美國海巡艦艇遠赴南太平洋「查緝」非法捕撈漁船，是應拉丁美洲各國政府及民間社團之請，前去檢查中國的遠洋漁船，是否違法捕撈。

2009年以來，中國在南太平洋的遠洋漁船激增8倍，去年光被看到的就有476艘，是全世界最大的遠洋捕撈船隊。中國漁船捕獲的魷魚也從7萬噸驟增為42.2萬噸。

科學家擔心，雖然魷魚的繁殖力很強，這樣濫捕下去前途景堪憂。

詹姆士號在8月這10天「南巡」任務中，順利登上兩艘中國漁船，進行檢查，但一個月後提出的報告，卻隻字未提三艘逃離現場，也未提那三艘的國籍。

但中國對這起事件並未略而不提。美方指出，北京 幾天之內便發出書面照會，表示抗議。

美國海岸防衛隊公布的照片顯示，今年8月4日在東太平洋的海面上，美防隊即將登上這艘中國漁船檢查。(美聯社)

中國外交部告訴美聯社，中國政府對非法捕撈絕對「零容忍，」但美國標榜國際公法，卻執行「未獲授權」的登船檢查，也不遵從抗新冠病疫守則，還讓討海人於險境。

海岸防衛隊駁斥說，登船檢查人員不但全都打過疫苗 ，也全都戴上口罩 、袖套和手套。