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拜登期中選舉後出訪 白宮：G20拜習會「還在安排」

記者張文馨／華盛頓報導
圖為2012年2月17日，時為中國國家副主席的習近平訪美，在洛杉磯開會，與時為副總統的拜登交談甚歡。(美聯社)
圖為2012年2月17日，時為中國國家副主席的習近平訪美，在洛杉磯開會，與時為副總統的拜登交談甚歡。(美聯社)

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)1日表示，還在安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在20國集團(G20)峰會的場邊會晤。

白宮上周宣布拜登將在期中選舉後，訪問埃及、柬埔寨和印尼，參加聯合國氣候變化公約第27次締約方大會(COP27)、東協(ASEAN)峰會和G20峰會；G20峰會在15日至16日舉行，外界高度關注拜習首次面對面會談。

美中至今均未宣布兩國元首會晤計畫，柯比表示，兩國工作層級正就拜習的「可能會面」安排細節，現在還沒有訊息可公布。

柯比表示，拜習5度通話，由此可知雙邊的溝通管道依然暢通。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)1日在例行記者會說，中共20大並沒有改變美國對中國的做法；美國在20大舉行前就說了，中國是美國面臨最大的地緣政治挑戰，因中方是唯一兼具意圖和越來越多的能力來重塑國際秩序者。

普萊斯表示，美國對中國的政策核心是在利益與價值相異處競爭，並在可合作之處合作。

國務卿布林肯(Antony Blinken)2日將應七大工業國(G7)輪值主席國德國邀請，赴德參加G7外長會議，預計在會中討論俄烏戰爭、非洲戰略挑戰與參與、在印太、伊朗和中亞的夥伴關係等；此外，布林肯3日預計與德國外交部長貝爾博克(Annalena Baerbock)舉行美德未來論壇，討論民主與科技議題。

國務院歐洲與歐亞事務局代理副助卿索羅門(Howard Solomon)在一場簡報會表示，布林肯將在G7外長會議上討論如何確保兩岸緊張局勢穩定，並關注中共20大發表的聲明，此外，議題還將涵蓋公平貿易、智財保護、新疆與西藏的人權。

對於德國總理蕭茲(Olaf Scholz)將率團訪中，以及中資入股德國漢堡港碼頭等問題，索羅門說，預計美德外長會討論對中國的做法、中方構成的挑戰與機遇等問題。

德國 布林肯 柯比

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