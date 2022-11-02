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用戶數據恐流入中國政府 FCC委員再籲「查禁抖音」

編譯郭宣含／綜合1日電
聯邦通訊委員會再次呼籲國會查禁TikTok，擔心用戶數據恐流入中國政府手上。(美聯社)
聯邦通訊委員會再次呼籲國會查禁TikTok，擔心用戶數據恐流入中國政府手上。(美聯社)

聯邦通訊委員會(FCC)委員卡爾(Brendan Carr)呼籲國會查禁TikTok(抖音)，擔心用戶數據恐流入中國政府手上。

卡爾接受政治新聞網站Axios訪問時表示：「除了查禁，我不相信有其他有效作法。」

Axios指出，這是卡爾至今針對TikTok發出最強烈的行動建議。TikTok光是在美國就擁有逾2億次下載，這款熱門應用程式已成為重要資訊媒介，其中國母公司字節跳動(ByteDance)也日益成為國安顧慮。

卡爾擔心美國用戶數據恐流進中國，國家行為者(state actor)恐利用TikTok默默影響美國政治程序。

卡爾寫道：「這個世界就是沒辦法充分保護數據，讓你可十足放心這些數據不會流進中國共產黨手裡。」

前總統川普指派的FCC委員卡爾6月致信蘋果和谷歌，以收集數據構成疑慮為由，要求這兩家科技巨擘將TikTok從其應用程式商店下架。

FCC無權直接管制TikTok，但在卡爾對華為等中國電信公司表示顧慮後，國會先前曾採取行動。

Axios報導，TikTok目前是美國外國投資委員會(CFIUS)協商的一部分，CFIUS負責對外國公司協議進行國安評估，以決定字節跳動能否將TikTok出售給美國公司，並維持其在美國的運作。

紐約時報9月曾報導，該協議仍在討論但尚未邁入最後階段，司法部官員副部長麗莎·默納格(Lisa Monaco)當時擔心，該協議恐難跟中國政府劃清界線。

眾院選舉頗具贏面的共和黨會盡力剔除任何可能讓中國趁機而入的協議；參院一群共和黨人今年初也致信財政部長葉倫(Janet Yellen)，擔心拜登政府未能正視TikTok對國安造成的威脅。

根據Axios，TikTok發言人表示，卡爾並未參與字節跳動與美國政府的討論，「我們有信心我們正邁向和美國政府達成協議之路，且可充分回應一切合理的國安顧慮。」

TikTok 共和黨 拜登

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