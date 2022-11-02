用戶數據恐流入中國政府 FCC委員再籲「查禁抖音」

聯邦通訊委員會再次呼籲國會查禁TikTok，擔心用戶數據恐流入中國政府手上。(美聯社)

聯邦通訊委員會(FCC)委員卡爾(Brendan Carr)呼籲國會查禁TikTok (抖音)，擔心用戶數據恐流入中國政府手上。

卡爾接受政治新聞網站Axios訪問時表示：「除了查禁，我不相信有其他有效作法。」

Axios指出，這是卡爾至今針對TikTok發出最強烈的行動建議。TikTok光是在美國就擁有逾2億次下載，這款熱門應用程式已成為重要資訊媒介，其中國母公司字節跳動(ByteDance)也日益成為國安顧慮。

卡爾擔心美國用戶數據恐流進中國，國家行為者(state actor)恐利用TikTok默默影響美國政治程序。

卡爾寫道：「這個世界就是沒辦法充分保護數據，讓你可十足放心這些數據不會流進中國共產黨手裡。」

前總統川普指派的FCC委員卡爾6月致信蘋果和谷歌，以收集數據構成疑慮為由，要求這兩家科技巨擘將TikTok從其應用程式商店下架。

FCC無權直接管制TikTok，但在卡爾對華為等中國電信公司表示顧慮後，國會先前曾採取行動。

Axios報導，TikTok目前是美國外國投資委員會(CFIUS)協商的一部分，CFIUS負責對外國公司協議進行國安評估，以決定字節跳動能否將TikTok出售給美國公司，並維持其在美國的運作。

紐約時報9月曾報導，該協議仍在討論但尚未邁入最後階段，司法部官員副部長麗莎·默納格(Lisa Monaco)當時擔心，該協議恐難跟中國政府劃清界線。

眾院選舉頗具贏面的共和黨 會盡力剔除任何可能讓中國趁機而入的協議；參院一群共和黨人今年初也致信財政部長葉倫(Janet Yellen)，擔心拜登 政府未能正視TikTok對國安造成的威脅。

根據Axios，TikTok發言人表示，卡爾並未參與字節跳動與美國政府的討論，「我們有信心我們正邁向和美國政府達成協議之路，且可充分回應一切合理的國安顧慮。」