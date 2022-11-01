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研究：新冠後遺症對女性的影響甚於男性

編譯簡國帆／綜合外電
美國研究顯示，新冠長期症狀出現在女性身上的情況，多於男性。（路透）
美國研究顯示，新冠長期症狀出現在女性身上的情況，多於男性。（路透）

美國研究顯示，新冠長期症狀（Long Covid，又稱新冠後遺症）出現在女性身上的情況，多於男性。

CNBC報導，美國人口普查局與國家健康統計中心本月發布的數據指出，超過17%的女性在新冠疫情期間都出現新冠長期症狀，比率高於男性的11%。最近的數據為在10月17日止的過去兩周內，以網路訪調超過41,000名成人所蒐集的資料。

調查也發現，女性出現更嚴重新冠長期症狀的可能性較高。約2.4%的受訪女性都出現大幅限制日常活動的症狀，也高於男性的1.3%。調查顯示，整體而言，超過14%的美國成人都曾在新冠疫情期間出現新冠後遺症，約7%目前仍有新冠長期症狀。

若這項調查能代表整體人口，這意味著3,600萬名美國成人曾出現新冠長期症狀，1,800萬人目前仍為新冠後遺症所苦。調查數據也顯示，約2%的美國成人遭受大幅限制日常活動的新冠後遺症，相當於超過500萬人。

智庫布魯金斯研究所的另一份分析也發現，多達400萬名美國人都因新冠後遺症而無法工作。

新冠長期症狀的定義是在染疫之後的三個月以上期間，仍有新冠肺炎的症狀，這些症狀相當廣泛，美國醫學會期刊（JAMA）上周發布的研究顯示，最常見的新冠長期症狀為記憶力下或腦霧、疲勞、喘不過氣、喪失嗅覺。

JAMA的研究也發現，新冠長期症狀在女性更常見，在症狀維持兩個月以上的康復者中，近18%是女性，高於男性的10%。

此外，主流的新冠病毒株與新冠疫苗的接種狀態，也可能影響人們的新冠長期症狀。JAMA的研究顯示，將近60%的新冠長期患者，為感染原始病毒株，超過17%感染Delta變種病毒，超過10%感染Omicron變種病毒。而且87%的新冠後遺症患者都未接種新冠疫苗。

JAMA是在去年2月到今年7月每六周進行全國網路調查，在分析超過1.6萬名確診成人的資料後，得出以上結果。

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