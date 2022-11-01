我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

不跑沒時間了？鄭州富士康廠區傳當躺平試驗區 引返鄉恐慌

保守派大法官占優勢 入學平權措施 最高院恐推翻

記者顏伶如／綜合報導
最高法院開始審理涉及敏感的種族入學平權措施，院外聚集大批支持平權措施的民眾。（路透）
最高法院開始審理涉及敏感的種族入學平權措施，院外聚集大批支持平權措施的民眾。（路透）

哈佛大學(Harvard University)與教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)遭非營利學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，SFFA)指控招生過程考量種族背景，恐涉嫌歧視亞裔及白人學生而違憲，最高法院31日開審，一般認為，在保守派大法官占有人數優勢下，高院可能推翻這項已行之超過40年的規定。

5小時辯論 明年7月前裁決

最高法院大法官31日聆聽將近五小時口頭辯論後，預計在2023年7月之前宣布裁決，數十年來讓非洲裔、西語裔學生申請大學時享有優勢的招生辦法，恐將全面改革。除了族裔之外，運動選手、校友兒女、捐款給大學的金主兒女或教職員工兒女，申請學校時也相對吃香。

最高法院開始聽審大學入學平權措施，場外兩派支持者聚集。圖為支持平權措施的亞裔學生...
最高法院開始聽審大學入學平權措施，場外兩派支持者聚集。圖為支持平權措施的亞裔學生。（歐新社）
潘淇燕（音譯）帶著女兒到最高法院外，拉著布條主張華裔美國人支持多元與融合。（路透...
潘淇燕（音譯）帶著女兒到最高法院外，拉著布條主張華裔美國人支持多元與融合。（路透）

美國大學錄取學生時可將族裔納為衡量因素，最高法院1978年已有判例，數十年來雖幾度受到挑戰卻屹立不搖，但如今保守派大法官占絕大多數的情況下，基於平權措施(Affirmative Action)的大學招生方式是否可能被推翻，備受矚目。

31日的言詞辯論中，大法官討論重點在於，如果把種族因素排除，大學招收學生時可以考慮學生的哪些條件，畢竟族裔對許多學生的自我認同與人生經驗都有重要角色。保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)詢問「學生公平入學」律師史托布瑞吉(Patrick Strawbridge)：「如果不考慮這點，那麼申請學校時要提供哪些內容呢？」

自由派大法官凱根(Elena Kagan)發言指出，頂尖大學是美國社會裡邁向領導地位的管道，「如果大學無法達到種族多元，其他所有機構都將無法達到種族多元」。

「學生公平入學」是由保守派維權人士布盧姆(Edward Blum)創辦；他先前提告的多起官司一路打到最高法院，提告原因都是要求終止以種族做為大學入學衡量的措施。

本期最重大案件 種族考量可能限縮

華爾街日報分析，大學招生過程能否持續根據平權措施原則的訴訟，堪稱最高法院這個審案期最重大的案件，凸顯種族在美國社會扮演的角色，各界紛紛質疑入學競爭非常激烈的頂尖大學，錄取學生時若以種族為衡量條件，是否真的公平。

分析指出，在哈佛大學及北卡羅來納大學兩件訴訟中，大法官討論的一大關鍵便是學校是否曾經認真評估以「種族中立」(race-neutral)的替代方案取代現行措施，讓學生人口同樣達到多元目標，例如考慮學生出身家庭的社經背景、學生父母是否上過大學，或者擴大提供獎助金。

大法官 招生 哈佛大學

上一則

共和黨捨棄「素質候選人」押注「反民主黨」風向

延伸閱讀

大學招生要多元或種族中立？最高院激辯5小時

大學招生要多元或種族中立？最高院激辯5小時
哈佛招生歧視案 最高法院今開庭 亞裔聲援：勿用新錯掩舊錯

哈佛招生歧視案 最高法院今開庭 亞裔聲援：勿用新錯掩舊錯
哈佛大學招生歧視案今開庭 亞裔最高法院前抗議

哈佛大學招生歧視案今開庭 亞裔最高法院前抗議
大學錄取考量種族背景 或被最高院推翻

大學錄取考量種族背景 或被最高院推翻

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她