保守派大法官占優勢 入學平權措施 最高院恐推翻

最高法院開始審理涉及敏感的種族入學平權措施，院外聚集大批支持平權措施的民眾。（路透）

哈佛大學 (Harvard University)與教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)遭非營利學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，SFFA)指控招生 過程考量種族背景，恐涉嫌歧視亞裔及白人學生而違憲，最高法院31日開審，一般認為，在保守派大法官 占有人數優勢下，高院可能推翻這項已行之超過40年的規定。

5小時辯論 明年7月前裁決

最高法院大法官31日聆聽將近五小時口頭辯論後，預計在2023年7月之前宣布裁決，數十年來讓非洲裔、西語裔學生申請大學時享有優勢的招生辦法，恐將全面改革。除了族裔之外，運動選手、校友兒女、捐款給大學的金主兒女或教職員工兒女，申請學校時也相對吃香。

最高法院開始聽審大學入學平權措施，場外兩派支持者聚集。圖為支持平權措施的亞裔學生。（歐新社） 潘淇燕（音譯）帶著女兒到最高法院外，拉著布條主張華裔美國人支持多元與融合。（路透）

美國大學錄取學生時可將族裔納為衡量因素，最高法院1978年已有判例，數十年來雖幾度受到挑戰卻屹立不搖，但如今保守派大法官占絕大多數的情況下，基於平權措施(Affirmative Action)的大學招生方式是否可能被推翻，備受矚目。

31日的言詞辯論中，大法官討論重點在於，如果把種族因素排除，大學招收學生時可以考慮學生的哪些條件，畢竟族裔對許多學生的自我認同與人生經驗都有重要角色。保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)詢問「學生公平入學」律師史托布瑞吉(Patrick Strawbridge)：「如果不考慮這點，那麼申請學校時要提供哪些內容呢？」

自由派大法官凱根(Elena Kagan)發言指出，頂尖大學是美國社會裡邁向領導地位的管道，「如果大學無法達到種族多元，其他所有機構都將無法達到種族多元」。

「學生公平入學」是由保守派維權人士布盧姆(Edward Blum)創辦；他先前提告的多起官司一路打到最高法院，提告原因都是要求終止以種族做為大學入學衡量的措施。

本期最重大案件 種族考量可能限縮

華爾街日報分析，大學招生過程能否持續根據平權措施原則的訴訟，堪稱最高法院這個審案期最重大的案件，凸顯種族在美國社會扮演的角色，各界紛紛質疑入學競爭非常激烈的頂尖大學，錄取學生時若以種族為衡量條件，是否真的公平。

分析指出，在哈佛大學及北卡羅來納大學兩件訴訟中，大法官討論的一大關鍵便是學校是否曾經認真評估以「種族中立」(race-neutral)的替代方案取代現行措施，讓學生人口同樣達到多元目標，例如考慮學生出身家庭的社經背景、學生父母是否上過大學，或者擴大提供獎助金。