保守派大法官占優勢 入學平權措施 最高院恐推翻

最高法院開始審理涉及敏感的種族入學平權措施,院外聚集大批支持平權措施的民眾。(路透)

哈佛大學 (Harvard University)與教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)遭非營利學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions,SFFA)指控招生 過程考量種族背景,恐涉嫌歧視亞裔及白人學生而違憲,最高法院31日開審,一般認為,在保守派大法官 占有人數優勢下,高院可能推翻這項已行之超過40年的規定。

5小時辯論 明年7月前裁決

最高法院大法官31日聆聽將近五小時口頭辯論後,預計在2023年7月之前宣布裁決,數十年來讓非洲裔、西語裔學生申請大學時享有優勢的招生辦法,恐將全面改革。除了族裔之外,運動選手、校友兒女、捐款給大學的金主兒女或教職員工兒女,申請學校時也相對吃香。

最高法院開始聽審大學入學平權措施,場外兩派支持者聚集。圖為支持平權措施的亞裔學生。(歐新社) 潘淇燕(音譯)帶著女兒到最高法院外,拉著布條主張華裔美國人支持多元與融合。(路透)

美國大學錄取學生時可將族裔納為衡量因素,最高法院1978年已有判例,數十年來雖幾度受到挑戰卻屹立不搖,但如今保守派大法官占絕大多數的情況下,基於平權措施(Affirmative Action)的大學招生方式是否可能被推翻,備受矚目。

31日的言詞辯論中,大法官討論重點在於,如果把種族因素排除,大學招收學生時可以考慮學生的哪些條件,畢竟族裔對許多學生的自我認同與人生經驗都有重要角色。保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)詢問「學生公平入學」律師史托布瑞吉(Patrick Strawbridge):「如果不考慮這點,那麼申請學校時要提供哪些內容呢?」

自由派大法官凱根(Elena Kagan)發言指出,頂尖大學是美國社會裡邁向領導地位的管道,「如果大學無法達到種族多元,其他所有機構都將無法達到種族多元」。

「學生公平入學」是由保守派維權人士布盧姆(Edward Blum)創辦;他先前提告的多起官司一路打到最高法院,提告原因都是要求終止以種族做為大學入學衡量的措施。

本期最重大案件 種族考量可能限縮

華爾街日報分析,大學招生過程能否持續根據平權措施原則的訴訟,堪稱最高法院這個審案期最重大的案件,凸顯種族在美國社會扮演的角色,各界紛紛質疑入學競爭非常激烈的頂尖大學,錄取學生時若以種族為衡量條件,是否真的公平。

分析指出,在哈佛大學及北卡羅來納大學兩件訴訟中,大法官討論的一大關鍵便是學校是否曾經認真評估以「種族中立」(race-neutral)的替代方案取代現行措施,讓學生人口同樣達到多元目標,例如考慮學生出身家庭的社經背景、學生父母是否上過大學,或者擴大提供獎助金。